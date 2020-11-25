MERVE BOLUĞUR SEVMEDİĞİ ERKEK TİPİNİ AÇIKLADI

Merve Boluğur, Instagram'dan

hayranlarının sorularını yanıtladı. Son olarak Burak Dayı'dan ayrılan oyuncu, "Bir

erkekte en nefret ettiğin şey ne?" sorusuna, "Nefret kelimesini kullanmıyorum.

Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya

çalışmasından hoşlanmıyorum. Öncelikli kılmayan adamı tercih etmem" yanıtını

verdi. Boluğur, "En çok neye sinirlenirsin" sorusuna ise, "Sınır ihlallerine,

ergen erkeklere" cevabını verdi.

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mso-fareast-language: TR;mso-bidi-font-weight: bold">'AYRIMCI DEĞİLİM MÜSLÜMANIM'

mso-fareast-language: TR;mso-bidi-font-weight: bold"> Hac kolyesi takmasına

oyuncu, "Hacı sembolik olarak seviyorum. O da Allah'ın bir dini ayrıca… Ayrımcı

değilim. Müslümanım" dedi.& ;