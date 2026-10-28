MERVE ÖZBEY, SMART SAHNE’DE: “EBRU GÜNDEŞ İLE DÜET YAPMAK HAYALİM” - Son Dakika
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MERVE ÖZBEY, SMART SAHNE’DE: “EBRU GÜNDEŞ İLE DÜET YAPMAK HAYALİM”

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MERVE ÖZBEY, SMART SAHNE’DE: “EBRU GÜNDEŞ İLE DÜET YAPMAK HAYALİM”
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Merve Özbey, Ebru Gündeş’in hem iyi hem de kötü günlerinde kendisine destek olduğunu belirterek “Ebru Gündeş ile düet yapmak hayalim. Ama ona ‘Hadi düet yapalım’ demek haddime değil. Belki bir gün isterse seve seve yaparız.” dedi.

D-Smart ve Dream Türk TV’nin ortak yapımı olan “Smart Sahne” programına konuk olan Merve Özbey, Zeynep Bozkaya ve Berke Kosova’nın sorularını yanıtladı.

KOYU FENERBAHÇELİ

Sevilen sanatçı, Fenerbahçe’ye tutkuyla bağlı olduğunu ifade ederek “Fenerbahçe’den başka bir şey bilmeyen, bütün spor branşlarını izleyen biriydim ve yenildiğimizde sesim çıkmadan üzgün üzgün otururdum. Şimdi ise derbi günlerinde evimde eşimle ve çocuklarla formaları giyip moda giriyoruz. Takımımın sonuna kadar arkasındayım.” dedi.

ASENSIO İYİLEŞSİN

Smart Sahne’nin sevilen “Bu Şarkı Sana” bölümünde “Duramıyorum” şarkısını Fenerbahçe’nin İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio’ya ithaf eden Özbey, “Bir an önce iyileşip sahalara dönmesini umut ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ORTADA BİR PASTA VAR

Merve Özbey, sanat dünyasında polemiklerle gündeme gelmek istemediğinin altını çizerek “Ortada bir pasta var, o pasta da şarkı. Bir avuç insanız; tartışmaya, kötü olmaya gerek yok. Hayat gerçekten birileriyle tartışacak kadar uzun değil. Konuşabilirken neden uzlaşmayalım?” dedi.

BEYNİMDEKİ DİL KANALI KAPALI

Geçmişte yaptığı hatalardan ve seçimlerinden pişmanlık duymadığını dile getiren Özbey, “Herkes gibi hatalar yaptım ve yapmaya devam ediyorum. İngilizce bilmiyorum, galiba beynimdeki dil kanalı kapalı. Hayatımda değiştirmek istediğim tek şey İngilizce bilmemek olabilir. Onun dışında hayatımda yaptığım hatalar ve seçimlerim beni bugünlere getirdi, hiçbirini değiştirmek istemezdim.” açıklamasında bulundu.

MERVE ÖZBEY, SMART SAHNE’DE: “EBRU GÜNDEŞ İLE DÜET YAPMAK HAYALİM”

SMART SAHNE EKRANLARDA

D-Smart Spor ve Dream Türk’ün ortak yapımı “Smart Sahne”, Zeynep Bozkaya ve Berke Kosova’nın sunumuyla her Salı 21.30’da Spor Smart, her Çarşamba 20.00’de Dream Türk ekranlarında...

Ebru GündeşMerve ÖzbeyMerveSon Dakika

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SON DAKİKA: MERVE ÖZBEY, SMART SAHNE’DE: “EBRU GÜNDEŞ İLE DÜET YAPMAK HAYALİM” - Son Dakika
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