Merz'den Trump'a Minnet Dolu Açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Merz'den Trump'a Minnet Dolu Açıklamalar

22.01.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, Trump'ın Grönland ve gümrük vergi kararlarından vazgeçmesine teşekkür etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland'a ilişkin ilk planlarından ve ek gümrük vergilerini uygulamaktan vazgeçmesine minnettar olduğunu belirtti.

Merz, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'ne gelişinde açıklamalarda bulundu.

Şansölye, "Bu akşam gayriresmi, olağanüstü toplantı için bir araya geldik. Başkan Trump'ın Grönland'ı satın alma konusundaki ilk planlarından ve 1 Şubat'ta ek gümrük vergilerini uygulamaktan vazgeçmiş olmasına minnettarım." dedi.

Merz, tüm bunların, Avrupa ve ABD arasında şu anda yaşanan zor zamanlarda birlikte ilerlemenin bir yolunu bulmak için yapılan ortak çabaların sonucu olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı, Avrupa tarafının birlik ve kararlılığının kesinlikle bir etki yaratabileceğinin de ortaya çıktığının altını çizdi.

NATO kendini savunabilir durumda olmalı

NATO'nun Avrupa kısmının kendini savunabilecek durumda olması gerektiğine işaret eden Merz, "Henüz ulaşmamız gereken hedeflere çok uzak olsak da bu yolda ilerliyoruz. Ayrıca Avrupa'da rekabetçi bir ekonomi istiyoruz. Bunun için hepimiz katkıda bulunmalıyız. Ancak iyi bir Avrupa çerçevesi olmadan bunların hiçbirinin mümkün olmayacağını da biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Merz, AB'nin dayanıklılığının ve direncinin güçlendirilmesi gerekeceğini anlatarak, "Bu, öncelikle savunma kabiliyeti ve rekabet gücü ile ilgili bir konu. Avrupa'daki NATO bölgesinin tüm kısımlarına daha fazla odaklanmamız gerekecek. Buna özellikle kuzey bölgesi de dahil." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediği yönündeki soruya Merz, "NATO'yu korumaya çalışmamızın çok önemli olduğunu ifade ettim. Birçok Amerikalının da bizimle aynı görüşte olduğu izlenimini edindim. Bu transatlantik ittifak öylece terk edilemez. Bunu 75 yıl boyunca inşa ettik. Bu, Avrupa ve Amerika arasında bugüne kadar kurulmuş en başarılı siyasi ittifaktır. Bu sadece askeri bir ittifak değil, siyasi bir ittifaktır. Avrupa ile Amerika arasındaki bağdır." yanıtını verdi.

Merz, bu ittifakı sürdürmeyi başaracaklarını umduğunu vurgulayarak, NATO'nun Avrupa kanadındaki savunma kabiliyeti için daha fazla şey yapılması gerektiğini bildiğini söyledi.

NATO'nun artık Avrupa kısmında da savunma kapasitesini güçlendirdiğini belirten Merz, "Hepimiz çok daha fazla para harcıyoruz. Ne yazık ki bunu yapmak zorundayız çünkü kendimizi savunmamız gerekiyor." dedi.

Merz, 12 Şubat'ta bir başka gayriresmi AB toplantısı daha yapılacağını aktararak, "O gün, Avrupa sanayisinin rekabet gücüyle ilgili konuları ele alacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Grönland, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz'den Trump'a Minnet Dolu Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
21:59
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 23:37:06. #7.11#
SON DAKİKA: Merz'den Trump'a Minnet Dolu Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.