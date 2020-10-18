Merzifon'da ev yangını hasara yol açtı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Mehmet Ersoy Mahallesi Hilmi Dede Sokak'ta Recep Demir'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.