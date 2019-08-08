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Merzifon'da Kurban Bayramı toplantısı

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kurban Bayramında vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri amacıyla toplantı düzenlendi.

Merzifon'da Kurban Bayramı toplantısı, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Kurban Bayramında vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri amacıyla toplantı düzenlendi.Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Basmacı, İlçe Müftüsü Mustafa Altun ve ilgili kurumların amirleri katıldı.
Kaymakam Demirkale, yaptığı açıklamada, hem ilçelerindeki vatandaşların hem de ilçe dışından geleceklerin kurban vecibelerini huzur içinde yerine getirmelerini sağlamanın öncelikli görevleri olduğunu söyledi.
Kurban Bayramı için tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Demirkale, "Ekiplerimiz denetimlerini yaptı. Bayramdan önce ve bayram süresince denetimlerimiz devam edecek. Her türlü çevresel ve hayvansal atıkların bertarafının sağlanması ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri aldık. Belirlenen kesim yerlerinden başka yerlerde kurbanlık kesimine müsaade edilmeyecek." diye konuştu.
Kurban Bayramı, Merzifon, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:54 Kaynak: AA
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