Merzifon'dan kısa kısa - Son Dakika
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Merzifon'dan kısa kısa

04.03.2022 17:03
Merzifon'dan kısa kısa

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Güldoğan, beraberinde Merzifon Şehit Aileleri ve Harp Malulü Gazileri Derneği Başkanı Erol Cuma ile şehit polis memuru Halim Çalkan'ın annesi Teslime Çalkan, ardından da Güneydoğu gazisi Ahmet Pınarcı'ya ziyarette bulundu.

Güldoğan, şehitlerin emaneti olan ailelerinin ve kahraman gazilerin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

"Okul Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi Toplantısı" yapıldı

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında "Okul Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıda sağlık hizmetleri, sağlıklı ve güvenli okul çevresi, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite konuları ele alındı.

Toplantıya İlçe Sağlık Müdürü Nesrin Pircanoğlu ve daire müdürleri katıldı.

Kaymakam Güldoğan'a ziyaret

Yeşilay Cemiyeti Amasya Şube Başkanı Selim Türkmen, Yeşilay Haftası dolayısıyla Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güldoğan, alkol, tütün, teknoloji gibi bağımlılık yapan her türlü maddeyle mücadele eden Yeşilay üyelerinin haftasını kutladı.

Türkmen de hafta dolayısıyla planlanan çalışmalarla ilgili Güldoğan'a bilgi verdi.

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Ali Güldoğan, Hisarcık, Merzifon, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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