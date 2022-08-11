Amasya'da polis sahte para ve telefon dolandırıcılığına karşı uyardı - Son Dakika
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Amasya'da polis sahte para ve telefon dolandırıcılığına karşı uyardı

11.08.2022 15:20
Amasya'da polis sahte para ve telefon dolandırıcılığına karşı uyardı

Merzifon ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Merzifon ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlara sahte para ve telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları yönünde bilgilendirici broşürler dağıttı.

Dolandırıcıların başvurduğu yöntemleri vatandaşlara anlatan ekipler, telefonda kendisini polis, jandarma, savcı olarak tanıtıp para isteyen kişilere itibar edilmemesini, bu tür durumlarda vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi veya Polis Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

Dolandırıcılığın önüne geçmeyi hedefleyen ekipler, vatandaşlara gerçek banknot ile sahtesi arasındaki farkları, sahte paranın nasıl ayırt edilebileceğine ilişkin de bilgilendirmede bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede dolandırıcılığının önüne geçilmesi ve vatandaşın mağdur olmamasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Vatandaşları dolandırıcılara karşı uyanık olmaya davet eden Ceyhan, "Ekiplerimiz dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek amacıyla vatandaşların yoğun olduğu yerlerde uyarıcı broşür dağıtıyor. Telefon, sahte para veya diğer dolandırıcılık yöntemiyle baş başa kalan vatandaşlarımız hiç çekinmeden İlçe Emniyet Müdürlüğümüze başvurabilirler." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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