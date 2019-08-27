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Merzifon Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası

53 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde her yıl düzenlenen "Merzifon Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası" başladı.

Merzifon Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde her yıl düzenlenen "Merzifon Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası" başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış programı, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Belediye Başkanı Alp Kargı, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Merzifon Haftası'nın kültür ve sanat etkinlikleriyle geçeceğini söyledi.

Merzifon'da yaşayan vatandaşların yaşamlarını birlik ve beraberlik içinde idame ettirdiğini anlatan Kargı, "Geleneksel haftamızda bu meydanda hep bir arada olduğumuzu, beraber olduğumuzu, siyaseten farklılıklarımız olsa dahi memleketimiz, bayrağımız, inandığımız değerler, Merzifon söz konusu olduğunda başarabilen insanlar olduğumuzu bir defa daha gösteriyoruz. Bizler şartlar ne olursa olsun, bu birliktelik ve beraberliğe gölge düşürecek en ufak iş ve işlemlerde bulunursak buradakilerin bu konuda bizleri samimiyetle uyarmasını rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Yaşadıkları keyifli günlerin hakkını vermek durumunda olduklarını dile getiren Kargı, şunları kaydetti:

"Bu hafta Zafer Haftası. 26 Ağustos 1071'de Anadolu'yu Türk yurdu yapan Sultan Alparslan komutasındaki ordunun nesilleriyiz. Akabinde yine bu topraklarda emperyalist güçlerin işgalinin ardından Milli Mücadele'de 30 Ağustos'un kutlanacağı günlerdeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin birliği ve beraberliğine katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum."

Törene CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Merzifon, Amasya, Kargı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:44 Kaynak: AA
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