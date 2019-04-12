Son Dakika Haberleri: Meşale ve Pastayla Karakola Giden Vatandaşlar Polislerin Gününü Kutladı

Meşale ve Pastayla Karakola Giden Vatandaşlar Polislerin Gününü Kutladı

26 dakika önce

Meşale ve pastayla karakola giden vatandaşlar polislerin gününü kutladıZONGULDAK - Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutlamak isteyen vatandaşlar sloganlar eşliğinde polis merkezine giderek polislerin yıl dönümünü kutladılar.

Meşale ve Pastayla Karakola Giden Vatandaşlar Polislerin Gününü Kutladı, System.String[]
Meşale ve pastayla karakola giden vatandaşlar polislerin gününü kutladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutlamak isteyen vatandaşlar sloganlar eşliğinde polis merkezine giderek polislerin yıl dönümünü kutladılar.
Kozlu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutlamak isteyen yaklaşık 30 kişilik grup "Polis teşkilatımızın 174. yılını kutlarız" yazılı pankartla ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları ile polis merkezi önüne yürüdüler. Kalabalığın meşale yakıp konfeti patlattığını gören polis ekipleri sürpriz karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar ile sarılıp kucaklaşan ekipler, daha sonra üzerinde polis armasının bulunduğu pastayı kesti.
Kesilen pastayı polis ekiplerine ikram eden Özgür Kuru; "Biz bunu 2 senedir gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsun. Bu sene ne yapıp yapmayacağımıza kararlaştırmıştık. 2 seneden beri mahallemize çağırdık iş yerimize davet ettik. Bu seferde bir değişiklik olsun biz habersizce bir ziyaret edelim dedik. Arkadaşlarımızda onayladılar. Herkesin bir emeği var. Böyle bir küçük sürpriz yapalım dedik. Emniyet teşkilatımız bizi sağ olsun her seferinde burada çayımızı kahvemizi içmeden yollamıyorlar. Biz onlara küçük bir jest yapmak istedik" dedi.
Polis ekipleri de sürpriz karşısında memnuniyetlerini dile getirerek vatandaşlara teşekkür etti.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitlere dua edildi.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 03:46 Kaynak: İHA
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