Mesir Macunu Festivali Heyecanı

(MANİSA)- Bu yıl 485'incisi düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin heyecanı şehri sardı. Festivalin geleneksel ruhuna uygun şekilde vatandaşlar, davulcular ve maniler eşliğinde festivale davet edildi. Osmanlı döneminden kalma geleneksel yöntemle yapılan çağrılar, sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu.

485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne davet, bu yıl da kültürel mirasa uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Davulcunun ritmi eşliğinde söylenen maniler, mesir macununun şifa ve bereketini vurguladı. Festivalin ruhunu yansıtan manilerden bazıları ise şöyleydi:

"Baharda açılır güller, mesirle coşar gönüller, Manisa'nın baharında, şifa bulur tüm dertler"

"Şifa dolu macunlar, gökyüzünden saçılır, Bu festivale gelen, dertlerinden arınır"

Festivale özel otobüsle çağrı

Çağrının yanı sıra festivalin tanıtımı için özel bir otobüs de kent sokaklarını turladı. Üzeri açık olarak tasarlanan otobüs, hem bilgilendirme yaptı hem de festivalin atmosferini sokaklara taşıdı. Festival boyunca düzenlenecek konserlerin afişleriyle donatılan otobüs, "Şifaya Gelsene" sloganıyla hazırlanan özel festival şarkısıyla da vatandaşları organizasyona davet etti. "Dolu Dolu Festival" sloganıyla bu yıl çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, kentin dört bir yanında unutulmaz anlara sahne olacak.