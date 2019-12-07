Son Dakika Haberleri: "Mesleğim Var Geleceğim Var Projesi" kapanış toplantısı
Son Dakika Ekonomi 'Mesleğim Var Geleceğim Var Projesi' kapanış toplantısı - Son Dakika Ekonomi

"Mesleğim Var Geleceğim Var Projesi" kapanış toplantısı

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ayaş Çocuk Destek Merkezi'nde kalan çocukların meslek öğrenmeleri amacıyla kuaför, bilgisayar ve drama atölyeleri kurduklarını ve 80 çocuğun buradan sertifika aldığını belirterek, "Dezavantajlı çocuklarımızın meslek sahibi...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ayaş Çocuk Destek Merkezi'nde kalan çocukların meslek öğrenmeleri amacıyla kuaför, bilgisayar ve drama atölyeleri kurduklarını ve 80 çocuğun buradan sertifika aldığını belirterek, "Dezavantajlı çocuklarımızın meslek sahibi olması sadece çocuğa değil, topluma da fayda sağlar." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü, Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği (ANİLDER) ve Türkiye İş Kurumu iş birliğiyle hayata geçirilen "Mesleğim Var Geleceğim Var Projesi"nin kapanış toplantısı ATO Duatepe Salonu'nda yapıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında yürütülen faaliyetlerin önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayaş Çocuk Destek Merkezi'nde kalan çocukların meslek öğrenmeleri amacıyla kuaför, bilgisayar ve drama atölyeleri kurduk ve burada eğitim gören 80 çocuk sertifika aldı. Dezavantajlı çocuklarımızın meslek sahibi olması sadece çocuğa değil, topluma da fayda sağlar."

Ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalmış çocukları, gelecekte topluma yararlı bireyler haline getirebilmek amacıyla gayretlerinin sürdüğünü vurgulayan Baran, eğitimden mahrum çocukların hayatına dokunarak meslek sahibi olmalarını amaçladıklarını kaydetti.

Ankara Ticaret Odası, Kuaför, Ayaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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