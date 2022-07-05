Meslek liselerinde tarım bölümleri yaygınlaştırılacak

MANİSA - Manisa'da sadece Sarıgöl ve Köprübaşı ilçelerindeki meslek liselerinde bulunan tarım bölümleri, özellikle nüfusu 100 binin üzerindeki ve tarımla ilgilenen ilçelerde de yayınlaştırılması için Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliği yapacak.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan basın açıklamasına Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Melikşah Taşkın katıldı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortak açıklamada tarım kenti olan Manisa'da lise tercihleri sırasında öğrencilerin meslek liselerindeki tarım bölümlerine de ilgi göstermeleri istenirken, tarım bölümlerinin diğer ilçelerde de yaygınlaştırılması için ortak çalışmalar yapılacağı belirtildi.

"İş birliğini artıracağız"

Yapacakları ortaklaşa çalışmalarla meslek liselerindeki tarım bölümlerini artırmayı amaçladıklarını anlatan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, "Tarım liselerimizin, tarım alanlarımızın tanınırlığını artırmak, farkındalığını oluşturmak, 8'inci sınıftan mezun olan öğrencilerimizin bu alanları tercihi noktasında, bütün meslek liseleri için geçerli ama tarımın son zamanlarda gündemde olması hasebiyle de bu alanlara öğrencilerimizin tercihini, farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Bizim amacımız Manisa'da Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı meslek liselerimizde tarım alanı öğrencilerimizin tercihlerini, teveccühlerini artırarak önümüzdeki yıllarda daha yetkin teknisyen, daha donanımlı mühendis arkadaşlarımızın yetişmesi noktasında tohumları atmak. Bu anlamda ilimizde iki ilçemizde, Sarıgöl ve Köprübaşı ilçelerimizde tarım bölümlerimiz var. Aynı şekilde bu protokolün neticesinde hazırlıklara başladık. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Manisa'da özellikle nüfusu 100 binin üzerinde olan ve tarımla iştigal eden ilçelerimizde meslek liselerindeki tarım bölümlerini, hayvan ve hayvan sağlığı, laboratuvar hizmetleriyle ilgili 3 alanın açılmasıyla ilgili eylemlerimize, çalışmalarımıza başladık. Biz, uygulamaları aynı zamanda sahada yapmış olacağız. Yani tarım bölümündeki meslek lisesi öğrencimiz uygulamayla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızın Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün arazilerinde, onların uygulama sahalarında çocuklarımızın iyi yetişmesini beraber sağlayacağız. Önümüzdeki süreçte yine Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzden yetkin arkadaşları da alan derslerine girmesini sağlayacağız" dedi.

"Geleceğimiz tarımda, tarımın geleceği gençlerde"

Manisa'nın bir tarım kenti olduğuna dikkat çeken Manisa Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Melikşah Taşkın ise şunları söyledi: "Manisa bir tarım şehri bizim yeni sloganımızda 'Geleceğimiz tarımda, tarımın geleceği gençlerde.' Bu düsturla Milli Eğitim Bakanlığımızla yola çıkıldı ve 1 Haziran'da protokol imzalandı. Buradaki protokoldeki amacımız tarımda istihdam duyulan, ihtiyaç duyulan bilgiyi gençlerimizi bilgilendirerek, gençlerimize sahada uygulamasını sağlamak. Manisa'da iki okulumuzda tarım bölümleri var. Özellikle tercih yapacak öğrenci adaylarımızın bugünlerde tercih zamanı, bu bölümleri seçmesi yönünde bir farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Tarımdaki en önemli konulardan biri bilgi ve teknoloji ve bilgiyi sahayla buluşturmak. Burada da gençlerimize çok iş düşüyor. Gençlerimizi yetiştirmek için de Milli Eğitim Bakanlığımız ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak bir protokol imzalandı. Sahanın ihtiyacı olan, bilgili, deneyimli ve İl Müdürlüğümüzün destekleriyle de yetişmiş gençlerimizi sahada göreceğiz. Tarımı artıracağız. Tarım artarsa milli ekonomimiz gelişir, ekonomimiz gelişirse daha güçlü ülke oluruz."