Meslek lisesinde dezenfektasyon üretimi devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslek lisesinde dezenfektasyon üretimi devam ediyor - Son Dakika

Meslek lisesinde dezenfektasyon üretimi devam ediyor

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs karşı korunmak için dezenfektasyon üretimi Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hızla devam ediyor.

Meslek lisesinde dezenfektasyon üretimi devam ediyor, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs karşı korunmak için dezenfektasyon üretimi Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hızla devam ediyor.


Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ortaya çıkan korona virüs için alınan önlemler genişletilerek devam ediyor. Virüsten korunmak için hijyen kurallarına da uyulması dikkat çekiliyor. Virüse karşı sürekli olarak kullanılan dezenfektasyon üretimi günlük 10 ton kapasiteyle, Bahçelievler'de bulunan Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümünde hızla devam ediyor. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Anadolu Lisesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
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