Son Dakika › Güncel › Meslek lisesinde dezenfektasyon üretimi devam ediyor - Son Dakika
Meslek lisesinde dezenfektasyon üretimi devam ediyor
6 saat önce
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs karşı korunmak için dezenfektasyon üretimi Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hızla devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:45 Kaynak: İHA
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs karşı korunmak için dezenfektasyon üretimi Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hızla devam ediyor.
Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ortaya çıkan korona virüs için alınan önlemler genişletilerek devam ediyor. Virüsten korunmak için hijyen kurallarına da uyulması dikkat çekiliyor. Virüse karşı sürekli olarak kullanılan dezenfektasyon üretimi günlük 10 ton kapasiteyle, Bahçelievler'de bulunan Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümünde hızla devam ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi "Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu