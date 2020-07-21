"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" başlıyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" ile farklı açılardan dezavantajlı durumdaki 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesini çok yönlü olarak destekleyeceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2023 Eğitim Vizyonu'nun odak noktalarından biri olan ve son iki yılda eğitim-ekonomi-istihdam bakış açısıyla yeniden yapılandırılan ve kısa zamanda büyük yeniliklerle ayağa kaldırılan meslek liselerinde şimdi de "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" adıyla yeni bir proje hayata geçiriliyor.

Proje ile çeşitli açılardan dezavantajlı olan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin çok yönlü olarak desteklenmesi hedefleniyor. Böylece, 2023 Eğitim Vizyonu'nun ana hedeflerinden biri olan okullar arası başarı farklarının azaltılmasına yönelik bir adım daha atılmış olacak.

Eğitim, sanat ve spor ortamları iyileştirilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" ile farklı açılardan dezavantajlı durumdaki 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesini çok yönlü olarak destekleyeceklerini bildirdi.

Bu kapsamda 81 ilde belirledikleri mesleki ve teknik Anadolu liselerini, altyapıları başta olmak üzere çok boyutlu bir şekilde destekleyeceklerine işaret eden Selçuk, bu okullarda kütüphane, tasarım ve beceri atölyeleri kurulacağını belirtti.

Bakan Selçuk şunları kaydetti:

"Bu okullarımızın eğitim ortamını iyileştirmek, kültür-sanat ve spor gibi alanların geliştirilmesi için gerekli her çeşit yatırımları yapacağız. Bu okullardaki öğrenci ve velilerimize yönelik olarak Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yoğun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri de verilecek. Burada öğrenim gören öğrencilerimizin temel becerilerini desteklemek için telafi programları da planlayacağız. Sonuç olarak bu okullarımızın her türlü imkanımızla sürekli yanlarında olacağız. Bu öğrencilerimizin temel becerilerini destekledikçe projenin sağlayacağı diğer katkıların yanı sıra okullar arası başarı farkını azaltmada da önemli mesafe almış olacağız. Projenin hayata geçirilmesinde büyük emek veren Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e, sürece katkı verecek tüm birimlerimize teşekkür ediyorum."