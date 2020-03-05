Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

16 dakika önce

Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren Yavuz Sümter'e 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi, System.String[]

Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde meslektaşı doktor Kaan Erol'u bıçaklayarak öldüren Yavuz Sümter'e 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde 11 Ekim 2019 tarihinde nöbet nedeniyle tartıştığı meslektaşı doktor Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldüren şüpheli Yavuz Sümter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Sümter'in 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame kabul edildiği takdirde, şüpheli Sümter önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

(İHA)

Bora Füzesi, Baltalimanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehitlerin naaşlarını kaçıran teröriste ağırlaştırılmış müebbet
Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' kavgasında bir kişi öldürüldü Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 18:42:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]