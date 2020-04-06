Son Dakika › Genel › Meslektaşları hayatını kaybeden Prof. Karacan için saygı duruşunda bulundu - Son Dakika
Meslektaşları hayatını kaybeden Prof. Karacan için saygı duruşunda bulundu
6 saat önce
Meslektaşları hayatını kaybeden Prof. Karacan için saygı duruşunda bulundu İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Seyit Mehmet Karacan için meslektaşları tarafından saygı duruşunda bulunuldu.
Meslektaşları hayatını kaybeden Prof. Karacan için saygı duruşunda bulundu
İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Seyit Mehmet Karacan için meslektaşları tarafından saygı duruşunda bulunuldu.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Karacan 4 Nisan günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karacan için yıllarca görev yaptığı Çapa Tıp Fakültesi Acil Dahiliye bölümü önünde anma töreni düzenlendi. Meslektaşlarının Karacan'ı anlattığı kısa törenin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Prof. Karacan'ın Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:33 Kaynak: İHA
Son Dakika 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi