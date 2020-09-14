MESMAP-6 katılımı başvurular 25 Eylül'de son

ATABDER Başkanı ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Covid-19 Pandemisi dolayısıyla ertelenen, VI. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumunun 15-17 Ekim 2020 tarihleri arasında Torbalı Ticaret Odası (İzmir)'nda yüz yüze ve on-line katılım şeklinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği (ATABDER) Başkanı ve 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, geleneksel hale gelen ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının bir araya getirildiği, VI. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumunun, KOVİD-19 Pandemisi dolayısıyla ertelenen, VI. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumunun 15-17 Ekim 2020 tarihleri arasında Torbalı Ticaret Odası (İzmir)'nda yüz yüze ve on-line katılım şeklinde gerçekleştirileceğini söyledi. Torbalı Ticaret Odası (İzmir)'nda yüz yüze katılım sağlayacak katılımcılar için her türlü tedbirin alındığını belirten Şekeroğlu, isteyen katılımcıların bildirilerinin on-line olarak sunabileceklerini belirtti. Prof. Şekeroğlu, "Ayrıca, dünyanın dört bir yanından, 40 farklı ülkesi ve ülkemizin seçkin üniversitelerindeki eczacılık, tıp, ziraat, orman, çevre, gıda ve diğer mühendislik alanları ile su ürünleri, biyoloji, kimya, veterinerlik, beslenme ve diyetetik alanlarından birçok uzman toplantıya katkı sağlıyor. Türk Havayollarının resmi ulaşım sponsoru olduğu sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde birçok resmi-özel kurum ve kuruluş destek vermektedir" dedi.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda geleneksel bir bilim şöleni haline gelen MESMAP sempozyumlarının uluslararası bilim otoriteleri tarafından kabul gördüğünü belirten Prof. Şekeroğlu, "Şifalı bitkiler alanında dünyaca tanınan bilim insanlarının davetli konuşmacı olarak katılacağı ve akademik teşvik kapsamında değerlendirilen bu uluslararası bilim şenliğinde sunulacak bildirilerden seçilen bilimsel çalışmaların bir kısmının dünyaca tanınmış dergilerde basılacak Sempozyuma katılımlar için son başvuru tarihi 25 Eylül 2020 olarak yapılabilecek" diye konuştu. - KİLİS