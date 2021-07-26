Messi paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü

Arjantinli yıldız, eşi Antonella Roccuzzo'nun squat çalışması yaptığı anları kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Videoya Messi'nin takipçileri büyük ilgi gösterirken Antonella Roccuzzo da kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

Copa America'da Arjantin 'le şampiyonluğa ulaşan Messi, Barcelona 'yla yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Bu süreci evinde çalışarak geçiren Messi paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

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İş yerine "Aşı olmayan giremez" yazısı asan işletmeci, her müşterisine aşı olup olmadığını soruyor