Messi'siz Barcelona sahasında Eibar'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Messi'siz Barcelona sahasında Eibar'la 1-1 berabere kaldı

29.12.2020 23:23
Messi'siz Barcelona sahasında Eibar'la 1-1 berabere kaldı, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Eibar ile 1-1 berabere kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Eibar ile 1-1 berabere kaldı.

Barcelona'da Lionel Messi, Gerard Pique, Sergi Roberto ve Ansu Fati sakatlıklarından, Jordi Alba'da kart cezalısı olmasından dolayı kadroda yer almadı.

İlk yarısı golsüz berabere biten maçta konuk takım Eibar, 57. dakikada Enrique Garcia ile 1-0 öne geçti.

Yaklaşık 4 hafta süren sakatlıktan çıkarak kadroya giren Ousmane Dembele'nin 67. dakikadaki golüyle skora eşitliği getiren Barcelona, ilerleyen dakikalarda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyerek sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ligde 4. beraberliğini alan Barcelona, 25 puanla 6. sıraya geriledi. Lider Atletico Madrid'den iki maç fazlası olan Barcelona, buna rağmen 7 puan geride bulunuyor. Eibar ise 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

Diğer yandan, Barcelona'da sağ ayak bileğinden hafif sakatlığı bulunan Messi, teknik direktör Ronald Koeman'ın onayıyla Noel tatilinden kaynaklanan iznini uzattı ve Eibar maçının kadrosuna alınmadı.

Barcelona, İspanya, Futbol, Eibar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Messi'siz Barcelona sahasında Eibar'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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