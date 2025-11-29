Mesud Barzani: "Barış Sürecini Tüm Gücümüzle Destekliyoruz ve Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mesud Barzani: "Barış Sürecini Tüm Gücümüzle Destekliyoruz ve Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız"

Mesud Barzani: "Barış Sürecini Tüm Gücümüzle Destekliyoruz ve Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız"
29.11.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, Şırnak’ta katıldığı 4. Melaye Ciziri Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada,  "Burada barış sürecini tüm gücümüzle desteklediğimizi ve elimizden gelen her şeyi yapacağımızı vurguluyoruz. İnşallah olumlu sonuçlar alınacaktır" dedi.

Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, Şırnak'ta katıldığı 4. Melaye Ciziri Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "Burada barış sürecini tüm gücümüzle desteklediğimizi ve elimizden gelen her şeyi yapacağımızı vurguluyoruz. İnşallah olumlu sonuçlar alınacaktır" dedi.

Kürt asıllı mutasavvıf, şair ve alim Melaye Ciziri'nin mirasını ve düşünce dünyasını yaşatmak amacıyla Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı'nca bu yıl düzenlenen 4. Melaye Ciziri Sempozyumu düzenlendi.

Cizre ilçesinde düzenlenen sempozyuma Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, HÜDA-PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Duhok Valisi Ali Tatar ve çok sayıda davetli katıldı.

KARŞILAMA İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Sempozyumda Kürtçe konuşan Mesud Barzani, konuşmasında sempozyuma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisine yapılan karşılama için teşekkürlerini ileten Başkan Barzani, Melayi Ciziri'yi şöyle anlattı: "Şiirlerinde ve eserlerinde Türkçe, Farsça, Arapça ve Kürtçe dillerine hakimiyeti açıkça görülen Şeyh Ahmed, özellikle 'Ahmediye' olarak bilinen külliyatında derin tasavvufi birikimini sade bir dille aktarıyor. Tasavvuf dünyasında yüksek bir makam olan Fenafillah mertebesine ulaştığı ifade edilen Şeyh Ahmed'in, Allah'ın hakkaniyetini yalın bir üslupla anlatması dikkat çekiyor. Bölge halkı ve tasavvuf ehli tarafından büyük saygıyla anılan Şeyh Ahmed, engin bilgeliği ve derin maneviyatıyla hala birçok kişiye ilham olmaya devam ediyor. Melaye Ciziri, asla sönmeyecek parlak bir yıldız ve hakikat yolunun aşıklarının önderidir. Ciziri'nin şiirleri asla eskimez; insan şimdi onun şiirlerini dinlemek istiyor. Ciziri'nin şiirlerine ne kadar derinlemesine dalarsanız, ona o kadar yakınlaşırsınız."

Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

"BARIŞA KAPIYI AÇTIKLARI İÇİN..."

Konuşmasında yürütülen sürece ilişkin görüşlerini de açıklayan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'a teşekkürlerini iletti ve "Bu sefer sorunsuz bir şekilde başlayan yeni barış sürecinden çok memnunuz. Çünkü halk, parlamento ve tüm siyasi partiler devleti destekliyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye halkına ve parlamentosuna barışa kapıyı açtıkları için teşekkür etmeyi borç biliyorum ve bunun en iyi kapı ve en iyi seçenek olduğuna inanıyoruz. Sayın Öcalan'ı da olumlu bir adım attığı için tebrik ediyorum. Burada barış sürecini tüm gücümüzle desteklediğimizi ve elimizden gelen her şeyi yapacağımızı vurguluyoruz. İnşallah olumlu sonuçlar alınacaktır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Şırnak, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mesud Barzani: 'Barış Sürecini Tüm Gücümüzle Destekliyoruz ve Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Öcalan'ı da, reisi de tebrik etmiş. Bahçeli'yi unutmuş ayıp etmiş. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asya borsalarında karışık seyir: Çin’de emlak krizi, Japonya’da yüksek enflasyon Asya borsalarında karışık seyir: Çin'de emlak krizi, Japonya'da yüksek enflasyon
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı
CHP’nin 39. kurultayı başladı Özel’in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı
Türkiye’nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti
Erdoğan törenle dağıttı 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
Mustafa Sarıgül’ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda... Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

13:09
Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
Üç akşam yemeği için belediye kasasından 1,3 milyon TL ödeme yapılmış
12:14
CHP’de kurultay maratonu Özgür Özel’den ’’Arının’’ diyen Kılıçdaroğlu’na sert mesaj
CHP'de kurultay maratonu! Özgür Özel'den ''Arının'' diyen Kılıçdaroğlu'na sert mesaj
12:01
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
11:39
Aile katliamından yeni detaylar Annesini öldüren babasına “Baba ne yapıyorsun“ deyince...
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına "Baba ne yapıyorsun?" deyince...
11:22
Suriye yönetiminden ’PKK’ çıkışı Mazlum Abdi hedefte
Suriye yönetiminden 'PKK' çıkışı! Mazlum Abdi hedefte
09:42
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2025 14:01:22. #7.13#
SON DAKİKA: Mesud Barzani: "Barış Sürecini Tüm Gücümüzle Destekliyoruz ve Elimizden Gelen Her Şeyi Yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.