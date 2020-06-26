Metabolizmayı ateşle! - Son Dakika

Metabolizmayı ateşle!

Karantina günlerinde birçok kişi hareketsiz kalarak spordan uzaklaştı ve kilo aldı bu vesileyle Diyet Uzmanı Esra Şahin yaza hazırlanmanın ipuçları hakkında bilgi verdi.

Hayatınızda yapacağınız küçük değişikliklerle, aldığınız birkaç kiloyu verebilir ve hayalinizdeki görüntüye kavuşabilirsiniz. Bu olumsuz beden ve ruh hallerinden kurtulmanın zamanı geldi.

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- Kahvaltı atlayan birçok insan günün ilerleyen saatlerinde ve geceleri aşırı yemek yeme ataklarına girer. Bu durum yavaş bir metabolizmaya katkı sağlar. Bu nedenle kesinlikle kahvaltı öğününü atlamamalısınız.

- Kefir, prebiyotik yoğurtlar, turşu, tarhana gibi bol miktarda dost bakteriler bulunduran besinleri tüketmek, sindirim sistemini destekler ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.

- Yeşil çay, beyaz çay gibi bitki çayları, içinde bulunan çeşitli fitokimyasallar ile metabolizmayı canlandırıcı etki gösterir. Fakat günde 2-3 fincanı geçmemelidir.

- Günlük en az 2-2.5 litre su tüketilmeli. Tüketilen suyu vücudun yakıtı olarak düşünmelisiniz.

Mutlaka egzersiz alışkanlığı kazanılmalı. Özellikle sabahları aç karnına yapılan yürüyüş metabolizmanızı canlandırmada size destek sağlar.

- Kendinizi aç bırakmak metabolizmanızı yavaşlatır. Bu nedenle öğün aralarında acıktığınızda açlığınızı görmezden gelmek yerine bir meyve, bir avuç ceviz, badem, leblebi ya da bir bardak ayrandan oluşabilecek küçük ara öğünler ekleyebilirsiniz.

- Uyku saatinizden 2-3 saat öncesine kadar yemek yemeyi sonlandırmalısınız.

- Düzenli uyku ve erken kalkmanın metabolizmayı canlandırıcı etkisinden yararlanmak için her gün aynı saatte uyumaya ve sabah 08.00'den önce uyanmaya özen gösterilmeli. Unutmayın; metabolizmamız ışıkla birlikte harekete geçer.

- Baharatlardan yardım alın. Bazı baharatlar, metabolizmanın hızlanması açısından oldukça etkili olacak doğal kimyasal bileşenler içerir. Özelikle kımızı acı biber, tarçın, zerdeçal, zencefil, kimyon ve karabiber daha hızlı bir metabolizmaya sahip olmanıza katkı sağlar.

- Kahve, kafein orta derecede alınırsa, metabolizma hızınızda kısa vadeli bir artışa neden olabilir. Günde 2 fincanı geçmemeli.

- Beyaz rafine edilmiş besinler yerine tam buğday, çavdar, kepek gibi rafine edilmemiş tahılları tercih etmelisiniz.

- Besinlerin sindirilmeyen kısmı olan lif (posa), sindirim sırasında vücudun kullandığı enerjiyi arttırarak metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Kurubaklagiller, sert kabuklu meyveler, kepeği ayrılmamış tahıl ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve meyvelerden posa alımı sağlayabilirsiniz.

- Şok diyetler; kilo vermenize yardımcı olsa da, metabolizmayı yavaşlatır. Vücudunuzun daha az kalori yakması ve şok diyet sonrası daha hızlı kilo almanız ile sonuçlanır.

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:59 Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Metabolizmayı ateşle! - Son Dakika
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