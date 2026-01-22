Metal İşçileri Anlaşmayı Kutladı - Son Dakika
Ekonomi

Metal İşçileri Anlaşmayı Kutladı

22.01.2026 09:57
Türk Metal Sendikası ile MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi, işçi zaferiyle sonuçlandı.

Türk Metal Sendikası ile MESS arasındaki 2027 dönemi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. TOFAŞ Fabrikası önünde işçiler meşaleler yakarak anlaşmayı büyük coşkuyla kutladı.

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 13 Ekim 2025'te başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci, 21 Ocak 2026 Salı günü başlayan ve 22 Ocak 2026 gece yarısına kadar süren yoğun müzakerelerin ardından metal işçisinin zaferiyle sonuçlandı. Yapılan sözleşmeyle metal emekçilerinin ücret ve sosyal haklarında önemli kazanımlar elde edildi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre, 1 Eylül 2025 itibarıyla saat ücreti 140 liranın altında olan üyelere, 140 lirayı geçmemek kaydıyla 10 lira iyileştirme yapılacak. İyileştirmenin ardından tüm üyelerin saat ücretlerine yüzde 20 zam uygulanacak. Bunun üzerine oluşan yeni saat ücretlerine ayrıca seyyanen 17,61 lira eklenecek. Bu düzenlemelerle sözleşmenin ilk 6 ayı için saat ücretlerinde ortalama yüzde 28,10 zam yapılmış olacak.

Sosyal yardımlarda da Kurban Bayramı yardımı yüzde 75 oranında artırılırken, diğer sosyal yardım kalemlerinde yüzde 50 artış uygulanacak. Sosyal yardımlarla birlikte ilk 6 ay için kümülatif artış oranı yüzde 31,15 artış sağlandı. Sözleşmenin ikinci 6 ayında enflasyon korumalı yüzde 13 artış gerçekleştirilecek. Bu artışla birlikte sözleşmenin birinci yılı sonunda ücretlerde kümülatif artış ortalama yüzde 44,76 olurken, sosyal yardımlar dahil edildiğinde yıllık toplam artış yüzde 47,81 oranına çıkmış oldu.

Üçüncü altı ayda saat ücretleri, enflasyon oranına ek olarak 1,5 puan refah payı ile artırılacak. Dördüncü altı ayda ise ücret artışı enflasyon oranında uygulanacak.

Türk Metal Sendikası, anlaşmanın metal işçileri için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, sözleşmenin tüm üyelere hayırlı olmasını diledi.

Başta Tofaş Otomobil Fabrikası olmak üzere işçiler sözleşme zaferini şarkılarla kutladılar. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
