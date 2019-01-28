Metal ve Makine Sektöründeki Koto Üyeleri Ur-Ge İle İhracat Kapasitelerini Artırıyor
1 saat önce
Kocaeli Ticaret Odası, metal ve makine sektörünün yer aldığı 8. Meslek Komitesi üyelerine özel Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.
Firmaların ihracat kapasitelerini artırmayı amaçlayan proje, önemli destek ve teşvik paketlerini de kapsıyor
İhracat Destek Ofisi ve uzman personelleriyle, üyelerinin ihracat odaklı büyüme girişimlerine kılavuzluk yapan Kocaeli Ticaret Odası, 'işbirliği faaliyeti gerçekleştiren' kurumlar için hazırlanan teşvik ve destek projelerini de hazırlayarak üyelerini üst düzey katılımla dahil ediyor. Ekonomi Bakanlığı'nın, Kocaeli Ticaret Odası gibi 'üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren kuruluşların' katılabileceği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi de hazırlanarak, KOTO üyelerinin istifadelerine açıldı.
VERİMLİ SONUÇLAR ALINDI
İlk olarak metal ve makine sektörünün yer aldığı 8. Meslek Komitesi üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşecek olan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi'nin bilgilendirme toplantısı yoğun katılımla yapıldı. Dış Ticaret Uzmanı Cengiz Özcan'ın sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdiği toplantıda verimli sonuçlar alındı. UR-GE'nin, firmaların ihracat kapasitelerini artırmayı amaçladığının altını çizen Özcan, "Kısaca UR-GE olarak anılan teşvik, 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Bu desteğin amacı, bir proje içerisinde, Türkiye'de yerleşik şirketlerin, uluslararası arenada rekabetçiliğini ve ihracatını artırmaktır. Bu kapsamda şirketler, Kocaeli Ticaret Odası gibi işbirliği kuruluşlarının proje başvuruları sonucu desteklenir.
BAŞVURULAR KOTO'YA
Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi için uygulanan Destekler; Eğitim Desteği, danışmanlık desteği, 2 kişiye kadar istihdam desteği, yurt dışı pazarlama ve ticaret heyetleri (seyahat, konaklama ve organizasyon giderleri) alım heyetleri harcamalarıdır. Teşvikten faydalanmak isteyen metal ve makine sektörü firmalarının Kocaeli Ticaret Odası'na başvurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:44 Kaynak: Bültenler
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