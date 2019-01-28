Son Dakika Haberleri: Metal ve Makine Sektöründeki Koto Üyeleri Ur-Ge İle İhracat Kapasitelerini Artırıyor

Metal ve Makine Sektöründeki Koto Üyeleri Ur-Ge İle İhracat Kapasitelerini Artırıyor

1 saat önce

Kocaeli Ticaret Odası, metal ve makine sektörünün yer aldığı 8. Meslek Komitesi üyelerine özel Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Metal ve Makine Sektöründeki Koto Üyeleri Ur-Ge İle İhracat Kapasitelerini Artırıyor, System.String[]

Firmaların ihracat kapasitelerini artırmayı amaçlayan proje, önemli destek ve teşvik paketlerini de kapsıyor

İhracat Destek Ofisi ve uzman personelleriyle, üyelerinin ihracat odaklı büyüme girişimlerine kılavuzluk yapan Kocaeli Ticaret Odası, 'işbirliği faaliyeti gerçekleştiren' kurumlar için hazırlanan teşvik ve destek projelerini de hazırlayarak üyelerini üst düzey katılımla dahil ediyor. Ekonomi Bakanlığı'nın, Kocaeli Ticaret Odası gibi 'üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren kuruluşların' katılabileceği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi de hazırlanarak, KOTO üyelerinin istifadelerine açıldı.

VERİMLİ SONUÇLAR ALINDI

İlk olarak metal ve makine sektörünün yer aldığı 8. Meslek Komitesi üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşecek olan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi'nin bilgilendirme toplantısı yoğun katılımla yapıldı. Dış Ticaret Uzmanı Cengiz Özcan'ın sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdiği toplantıda verimli sonuçlar alındı. UR-GE'nin, firmaların ihracat kapasitelerini artırmayı amaçladığının altını çizen Özcan, "Kısaca UR-GE olarak anılan teşvik, 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Bu desteğin amacı, bir proje içerisinde, Türkiye'de yerleşik şirketlerin, uluslararası arenada rekabetçiliğini ve ihracatını artırmaktır. Bu kapsamda şirketler, Kocaeli Ticaret Odası gibi işbirliği kuruluşlarının proje başvuruları sonucu desteklenir.

BAŞVURULAR KOTO'YA

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi için uygulanan Destekler; Eğitim Desteği, danışmanlık desteği, 2 kişiye kadar istihdam desteği, yurt dışı pazarlama ve ticaret heyetleri (seyahat, konaklama ve organizasyon giderleri) alım heyetleri harcamalarıdır. Teşvikten faydalanmak isteyen metal ve makine sektörü firmalarının Kocaeli Ticaret Odası'na başvurmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:44 Kaynak: Bültenler

Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



40 Yıllık Garip Tavukçuluk Konkordato Talep Etti Baba İstedi, Kayıp Buse Define Çubuklarıyla Arandı

Kılıçdaroğlu'nun, Türkeş'in İdamını İsteyen İsmin Oğlunun Aday Göstermesi Akşener'i Öfkelendirdi HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 11:31:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metal ve Makine Sektöründeki Koto Üyeleri Ur-Ge İle İhracat Kapasitelerini Artırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]