Metaverse, Eğitimde Fırsat Eşitliği Sağlar Mı? - Son Dakika

Ülkemizde ve Dünya'da birçok öğrencinin eğitim konusunda sorunlar yaşadığı biliniyor. Bu duruma nedenleri arasında maddi imkansızlıklar, iklim koşulları gibi çeşitli nedenler yer almaktadır. Fırsat eşitsizliğinden kaynaklanan durumlar, bir ülkenin bütün kesimlerinin mümkün olduğunca aynı seviyede eğitim almasını engellemekte ve ülkenin kalkınma oranını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Eğitim, bir toplum için en önemli konudur ve önemsenmelidir.

Eğitime verilen önemin büyüleyici sonuçlarının olduğunu Grigoriy Petrov'un "Beyaz Zambaklar Ülkesinde" adlı kitabında görebiliriz. Kitap, Finlandiya'nın bataklıklar ülkesi olmaktan kurtulup beyaz zambaklar ülkesine eğitim sayesinde dönüşmesini anlatıyor.

Eğitimden anlaşılan sadece okullarda görülen dersler olmamalı, bunların yanında spor eğitimi, sanat eğitimi gibi önemli eğitimler de var olabilir. Son zamanlarda sıkça duyduğumuz üzere metaverse ile artık yeni bir Dünya oluşmakta. Metaverse sayesinde gerçek Dünya'da karşılaşılan birçok engel aşılabiliyor. Bu açıdan düşündüğümüzde metaverse, ders görmek için kış aylarında kilometrelerce yol yürüyen, bulundukları konumda yeterince aktivite imkanı olmayan, maddi durumu yetersiz olduğu için önemli fırsatlar kaçıran öğrencilerin hayatlarına olumlu yönde yansıma potansiyeline sahip. Böyle zorlukların aşılması için üniversiteler, teknoloji şirketleri ve devletler birlikte hareket edebilirler.

GELİŞMELERE ŞAHİT OLUYORUZ

Okulları metaverse'e taşıyan bir proje örneği vermek gerekirse buna ODTÜ'lü araştırmacıların "sanal okul" projesini örnek verebiliriz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) araştırmacılar, öğrencilerin bir avatarla temsil edildiği ve üç boyutlu "metaverse" dünyasında, derslerin fiziksel gerçekliğe en yakın ortamda yapılabildiği "sanal okul" projesini geliştirdi.

ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Tokel, sanal okullarda, "Öğrenciler, ders sonrası eksiklerini gidermek için öğretmenleriyle bir araya gelebilirler. Belki üniversiteye hazırlık seviyesindeki öğrenciler buna daha çok ihtiyaç duyabilir" dedi.

Metaverse aleminde eğitim alanında çeşitli ilerlemeler olduğuna şahit oluyoruz, ayrıca ülkeler de metaverse ile alakalı ciddi adımlar atıyorlar. Umuyoruz ki metaverse, eğitimde fırsat eşitliğini sağlar ve gerçek Dünya'daki engeller artık engel olmaktan çıkar.

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