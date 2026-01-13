Metehan Gastronomiyle Bayburt\'u Tanıtıyor

Bayburt'ta yaşayan 17 yaşındaki Metehan Demirhan, unutulmaya yüz tutan yöresel yemekleri geleceğe taşımak için çaba gösteriyor.

Küçük yaşlardan beri yemek yapmaya ilgi duyan Demirhan, teyzesinin tavsiyesiyle Bayburt'a özgü geleneksel lezzetlere yöneldi.

Anneannesi ve babaannesi başta olmak üzere aile büyüklerinden yemeklerin yapılışını öğrenip not eden Demirhan, bu lezzetleri usulüne uygun şekilde hazırlıyor.

Demirhan yemek hazırladığı içerikleri sosyal medya ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla paylaşarak insanlarla buluşturuyor.

Kentin zengin mutfağından lor dolması, galacoş, tatlı çorba ve ekşi lahana gibi geleneksel yemekleri özenle yapan Demirhan, kısa videolarını ve fotoğraflarını "meteşef" adlı sosyal medya hesabından yayınlıyor.

Demirhan, yaptığı yemeklerle zaman zaman kentteki etkinliklere de katılarak gençlere bu lezzetleri sevdirmeyi ve Bayburt'un gastronomi kültürünü yaşatmayı amaçlıyor.

"Yemeklere olan ilgimden dolayı gastronomi okumayı düşünüyorum"

Lise son sınıf öğrencisi Metehan Demirhan, AA muhabirine, çocukluğundan beri yemek yapmaya karşı yeteneğinin olduğunu, teyzesinin yönlendirmesiyle de yöresel yemekleri araştırıp yapmaya başladığını söyledi.

Yaptığı yemekleri ve tariflerini sosyal medyada paylaşınca büyük bir ilgiyle karşılaştığını belirten Demirhan, "Bu ilgiyi görünce insanların yöresel yemekleri özlediğini fark ettim ve dolayısıyla ben de bu tür yemekleri daha fazla yapmaya yöneldim. İzleyenlerden güzel yorumlar almaya başladım. Anneannesinin, babaannesinin yemeklerini özleyenler özellikle çok fazla ilgi gösterince ben de mutlu oldum. Amacım da inşallah bu tür yöresel yemekleri tüm coğrafyaya yaymak." dedi.

Yemeklerin tariflerini genellikle anneannesi ve babaannesi başta olmak üzere büyüklerinden öğrendiğini aktaran Demirhan, en doğru tarifi bulmak için oldukça titiz davrandığını anlattı.

Binlerce kişinin yaptığı yemeklerin tarifini aldığını ve çok güzel yorumlarla karşılaştığını dile getiren Demirhan, "Bu yorumlar bana büyük mutluluk veriyor. İnsanlar benim yaptığım tarifleri alıyorlar. Bakıyorum 10 bin, 20 bin kişi benim yaptığım yemeklerin tarifini kaydetmiş. Bu şekilde Bayburt kültürüne ait yöresel yemekleri gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Demirhan, her yöresel yemeğin ayrıca bir hikayesi olduğunu, bunları da yemeği yaparken paylaştığını aktardı.

Yemekleri Bayburt'un kültürünü yansıtan Bayburt Üniversitesine ait Bilgi Evi'nde yaptığını sözlerine ekleyen Demirhan, şunları kaydetti:

"Bu da bana ayrıca bir motivasyon veriyor. Yemeklere olan ilgimden dolayı gastronomi okumayı düşünüyorum. Daha sonra da kendi yöresel yemek restoranımı açarak insanları bu lezzetlerle buluşturmak istiyorum. 'meteşef' adıyla bir hesabım var ve birçok yöresel yemeği tarifleriyle birlikte orada paylaşıyorum. Bayburt'un yaklaşık 40 çeşit yöresel yemeği var. Köyden köye bile değişen yemekler var."