Metehan'ın ölümüne neden olan genç sürücünün serbest bırakılmasına acılı anneden tepki - Son Dakika

Metehan'ın ölümüne neden olan genç sürücünün serbest bırakılmasına acılı anneden tepki

Metehan'ın ölümüne neden olan genç sürücünün serbest bırakılmasına acılı anneden tepkiANKARA'da, otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü Metehan Karakaşoğlu'nun (20) ölümüne neden olan hukuk fakültesi öğrencisi Doğa Zeynep Ç.

Metehan'ın ölümüne neden olan genç sürücünün serbest bırakılmasına acılı anneden tepki

ANKARA'da, otomobiliyle çarptığı motosikletin sürücüsü Metehan Karakaşoğlu'nun (20) ölümüne neden olan hukuk fakültesi öğrencisi Doğa Zeynep Ç. (18), kaza raporunda yüzde 75 kusurlu bulunmasına rağmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ehliyetini kazadan 2 ay önce aldığı ortaya çıkan ve hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan genç sürücünün, tutuklanmamasına isyan eden anne Zübeyde Karakaşoğlu (55), "İki ay önce ehliyet alan sürücü, oğlumu öldürdü ancak bir gün bile tutuklu kalmadı. Hukuk mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Sonu nereye giderse gitsin vazgeçmeyeceğim asla" dedi.

Kaza, 3 Eylül 2019 gecesi, Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yaşandı. Özel üniversitede hukuk eğitimi alan Doğa Zeynep Ç. otomobiliyle, çalıştığı pizzacıdan evine gitmek isteyen Metehan Karakaşoğlu'nun kullandığı motosiklete çarptı. Ağır yaralanan Karakaşoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Doğa Zeynep Ç. ise sevk edildiği Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce, adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı. Kazanın ardından polis tarafından hazırlanan raporda, sürücü Doğa Zeynep Ç. yüzde 75 kusurlu bulundu. Ankara Adli Tıp Başkanlığı'nca hazırlanan raporda da sürücünün asli kusurlu olduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sürücü Doğa Zeynep Ç., sevk ve idaresindeki otomobil ile gece vakti, meskun mahalde seyri sırasında, aydınlatmanın olduğu olay mahalli kavşağa geldiğinde, seyir istikametine kırmızı fasılalı ışığın yandığı kavşağa girmeden önce durması ve kavşak kollarındaki trafiği iyice kontrol edip dikkatli biçimde kavşağa girmesi gerekirken, trafiği yeterince kontrol etmeden kavşağa girmesiyle, sağından sarı fasılalı ışıkta kavşağa giren ve ilk geçiş hakkını bırakmayarak önünü kapattığı sürücü Metehan Karakaşoğlu'nun kullandığı motosiklet ile aracının sağ yan kesimine çarpması sonucu meydana gelen olayda, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketiyle asli kusurludur."

YARGILAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Metehan'ın ailesi, Doğa Zeynep Ç.'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. Savcılık soruşturması sonunda ise genç sürücü hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 36'ncı Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Doğa Zeynep Ç.'nin yargılaması önümüzdeki aylarda başlayacak.

'SONU NEREYE GİDERSE GİTSİN VAZGEÇMEYECEĞİM'

2 çocuğundan birini kazada kaybeden Metehan Karakaşoğlu'nun anne Zübeyde Karakaşoğlu,

Doğa Zeynep Ç.'nin cezalandırılmasını istedi. Anne Karakaşoğlu, "İki ay önce ehliyet almış, 18 yaşındaki bir genç kız, oğlumun ölümüne neden oldu. Kaza olabilir. Buna bir sözüm yok ama diyelim ki, kazayı yaptın, insani olarak, manevi olarak ne yapman lazım? Karşı tarafında bir annesi, babası var. İnsanda biraz vicdan ve merhamet olur. Benim oğlum ölmüş senin çocuğunun sorumsuzluğu yüzünden. İnsan bir kere olsun der ki; 'Ben de bir anneyim ve çok üzgünüm.' 'Tamam bu çocuk öldü, ömrü bu kadarmış' deyip vaz mı geçeyim? Asla vazgeçmeyeceğim. Sonu nereye giderse gitsin vazgeçmeyeceğim asla. 18 yaşındaysan cezai ehliyetin var kanunen. Senin altına o arabayı veren anne-babaya kusur bulmuyor. Birazcık insanlık ve merhamet. Diliyorum ki gözünü her kapattığında, her kırptığında vicdanı huzursuz olsun. Benim oğlumun hayali, hiç gözünün önünden gitmesin" dedi.

'BİR GÜN BİLE TUTUKLANMADI'

Anne Karakaşoğlu, geride kalan tek oğluyla yaşama tutunmaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ben çocuklarımı yalnız büyüttüm. Ama bir gece oğlumun ölüm haberini aldım. Mezarına gidip, saatlerce oturuyorum, onunla konuşuyorum. Benim oğlum dağ gibiydi, mezara bile sığmadı. Eşyalarıyla avunuyorum. Motosiklet kaskını, montunu, son giydiği ayakkabıları odasında, yatağının üzerinde. Resimleriyle avunuyorum onun. Kaza yapan sürücünün ailesi ısrar üzerine gelip, taziye verdiler. Bu benim gözümde yok hükmündedir. Manevi anlamda bir özür bekledim. Benim derdim asla maddiyat değil. Kesinlikle hiçbir şey istemiyorum. Oğlumu öldüren kız neden tutuklanmadı? Bu ölümlü bir kaza. Bir gün bile tutuklanmadı. Herkes sorumsuzluğunun cezasını görsün. Adaletin kestiği parmak acımasın. Her şey altına süper lüks araba almakla bitmiyor. Ehliyet değildir arabayı süren bilgi ve beceridir."

Metehan'ın ölümüne neden olan genç sürücünün serbest bırakılmasına acılı anneden tepki

Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 01:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Metehan'ın ölümüne neden olan genç sürücünün serbest bırakılmasına acılı anneden tepki - Son Dakika
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