Meteoroloji'den Ankara ve Eskişehir'e Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den Ankara ve Eskişehir'e Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

30.06.2022 15:12
Meteoroloji'den Ankara ve Eskişehir'e Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Ankara ve Eskişehir’deki vatandaşları; kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Ankara ve Eskişehir'deki vatandaşları; kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Ankara için sarı uyarı yayınladı. Meteoroloji bugün saat 15.30'dan itibaren 22.00'a kadar yerel olarak güçlü sağanak ve gök gürültülü yağış olacağı ve bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar olacağı uyarısı yaptı.

Meteoroloji'nin Eskişehir uyarısı da şöyle:

"Bugün akşam saatlerine kadar Eskişehir'de aralıklı olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meteoroloji'den Ankara ve Eskişehir'e Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den Ankara ve Eskişehir'e Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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