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Meteoroloji'den hafta sonunu işaret etti: Kar İstanbul'u bugün terk ediyor ama cuma akşamı daha kuvvetli geliyor - Son Dakika

Meteoroloji'den hafta sonunu işaret etti: Kar İstanbul'u bugün terk ediyor ama cuma akşamı daha kuvvetli geliyor

19.01.2022 11:34

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde İstanbul'da da devam etti. İstanbullular beyaz örtüyle kaplı bir sabaha uyanırken, kar yağışının ne kadar devam edeceği ise merak konusu oldu. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre bugün öğleden sonra etkisini yitirecek olan kar yağışı cuma akşamından itibaren İstanbul'da yeniden kendisini gösterecek ve Türkiye'ye gelecek çok daha kuvvetli bir sistemle birlikte hafta sonu boyunca devam edecek.

Türkiye yoğun kar yağışının etkisi altında. Dün akşam saatlerinden itibaren birçok ilimizde görülen yoğun kar yağışı gece boyunca İstanbul'da da kendisini gösterdi ve vatandaşlar karlı bir sabaha uyandı. Renkli görüntülerin yağdığı İstanbul'da kar yağışının ne kadar devam edeceği ise büyük merak konusu oldu.

KAR YAĞIŞI BUGÜN ETKİSİNİ YİTİRİYOR ANCAK DAHA ETKİLİSİ YOLDA

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ülkemizi etkisi altına alan kar yağışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduğu canlı yayında İstanbul için de dikkat çeken bir tahminde bulundu. Bugün öğleden sonra İstanbul'da kar yağışının etkisini kaybedeceğini ve sıcaklığın yükseleceğini belirten Prof. Dr. Şen, cuma akşamından itibaren yeni bir kar dalgasının İstanbul'u etkisi altına alacağını aktardı.

Prof. Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı;

"İstanbul'da bu gece bir yağış oldu. Hava çok sertti bu da deniz etkisi dediğimiz, kuzeyli rüzgarların Karadeniz'den aldığı buharı ve nemi Marmara bölgesinin doğusuna, bilhassa Anadolu yakasına biraz kar yaptı. 1-2 cm'lik bir kar örtüsü var. Kar yağışı bugün öğlene kadar İstanbul'da bitecek, öğleden sonra ısınma başlıyor ve yarın da kar yok.

Meteoroloji'den İstanbul için yeni kar uyarısı: Bugün şehri terk ediyor ama cuma akşamı daha kuvvetli geliyor
Prof. Dr. Orhan Şen.

"DAHA BÜYÜK BİR SİSTEM TÜRKİYE'Yİ ETKİSİ ALTINA ALACAK"

Ama cuma akşamından itibaren İstanbul'da karla karışık yağmur, daha büyük bir sistem Türkiye'yi etkisi altına alacak. Dolayısıyla cumartesi-pazar kar yağışı İstanbul da dahil olmak üzere etkisini sürdürecek. Ne kadar olur, yerde ne kadar olur ona da bakacağız.

"KIŞ LASTİĞİNİZ YOKSA YOLA KESİNLİKLE ÇIKMAYIN"

Hafta sonu gelecek yağış öncesinde hangi çalışmaların yapılması gerektiğini de söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen, "Kış lastiğiniz yoksa dışarı çıkmayın hatta buzlanma durumunda kendi arabanızla dışarı çıkmayın. Otobüs ve minibüs gibi topluluk araçlarının da kar lastiği bulundurması gerekiyor.

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Meteoroloji, İstanbul, Cuma, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den hafta sonunu işaret etti: Kar İstanbul'u bugün terk ediyor ama cuma akşamı daha kuvvetli geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den hafta sonunu işaret etti: Kar İstanbul'u bugün terk ediyor ama cuma akşamı daha kuvvetli geliyor - Son Dakika
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