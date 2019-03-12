Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den Marmara İçin 'Fırtına' Uyarısı

Meteoroloji'den Marmara İçin 'Fırtına' Uyarısı

1 saat önce

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bugün ve yarın kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Meteoroloji'den Marmara İçin 'Fırtına' Uyarısı, System.String[]
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bugün ve yarın kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Marmara Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeydoğuya dönerek kuvvetini artırmasının, yarın ise akşam saatlerine kadar İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin güney kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50- 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:05 Kaynak: DHA

Edirne, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saros Körfezi'nde Batırılacak Olan Dev Uçak Edirne'ye Getirildi Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır

Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:31:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteoroloji'den Marmara İçin 'Fırtına' Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]