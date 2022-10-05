Meteorolojiden 4 kent için uyarı geldi! Lodos, sağanak, toz taşınımı... - Son Dakika
Üye Girişi

Meteorolojiden 4 kent için uyarı geldi! Lodos, sağanak, toz taşınımı...

05.10.2022 08:16

Ordu, Giresun ve Trabzon ile Samsun'un doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı uyarıda bulundu. İç Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış, Doğu Anadolu'da lodos, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon ile Samsun'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir..

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden 4 kent için uyarı geldi! Lodos, sağanak, toz taşınımı... - Son Dakika


Son Dakika
10:39 Yunan basınından çarpıcı iddia: Erdoğan ile Miçotakis görüşebilir
10:30 Omuz yediği için attan düşen jokey ölümden döndü
10:24 Yükselişini sürdüren gram altın 1.030 liradan alıcı buluyor
10:25 Rusya'nın referandum ile ilhak ettiği Herson'da kontrol yeniden Ukrayna'ya geçti
10:15 EuroLeague heyecanı yarın başlıyor! Ülkemizi son iki sezonun şampiyon Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek
10:12 İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem oldu! Yüzlerce kişi yaralandı
10:01 ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeye misilleme geldi
09:59 ABD'de seri katil paniği! Yakalanmasına yardımcı olan kişilere 125 bin dolar verilecek
09:46 Benzin ve motorine bir zam daha! Dün de fiyat artışı yaşanmıştı
09:36 Bakan Varank, ünlü giyim markasının gökkuşağı renklerini kullanmaması kararını destekledi: Dünyada bir LGBT dayatması varken bu karar çok değerli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 10:52:23. #1.13#
SON DAKİKA: Meteorolojiden 4 kent için uyarı geldi! Lodos, sağanak, toz taşınımı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement