Meteoroloji Uyarısı: Sağanak ve Kar Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir, Antalya, Isparta ve Burudr'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yarın Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre ayrıca Batı Akdeniz'de yarın görülecek yağışların, kuvvetli güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya il geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli, Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kar yağışı uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışlarının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.