Meteoroloji'den Bursa için 'sarı kod' ile uyarı - Son Dakika

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın 11 ilçesi için yarın saat 12.00'den itibaren başlayıp, saat 22.00'ye kadar sürmesi beklenen fırtına uyarısında bulundu. Kentin 11 ilçesi, haritada 'sarı kod' ile gösterildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yarın saat 12.00'den itibaren başlayarak, saat 22.00'ye kadar sürmesi beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulunuldu.