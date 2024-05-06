Metin Akay İmzalı Türkiye\'nin İlk ve Tek Emshape\'i

İş Dünyası

Emshape ve ShapeMe, yenilikçi teknolojisi ve hızlı etkisi ile, birçok ünlü ve sosyetik isminde arasında bulunduğu, memnuniyeti en yüksek sonuçlara imza atmaya devam etmektedir.

Örnek Bir Girişim

Emshape Türkiye markası ile sağlıklı yaşam ve fit görünüme yön veren Akay, birçok yeni başlayan genç girişimciye örnek olmuştur.

Ancak son nesil onaylı teknolojinin kullanıldığı; ilk, tek ve orijinal sistemin sadece Metin Akay imzalı olduğunu belirtmekte de fayda var.

Metin Akay'ın liderliğindeki ekip, zayıflama ve incelme konusunda yeni bir standart belirledi. Günden güne çoğalan, ancak aynı sonucu veremeyen tüm girişimlerin ise; bu başarının üzücü bir kopyası olduğunu söyleyebiliriz.

45 Günde 10 Kilo

Akay, "Emshape Türkiye'nin varlığı, danışanlara sağladığı etkileyici sonuçlarla birlikte, zayıflama ve incelme konusunda yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor. 45 günde 10 kilo vermek artık çok kolay. Bunu klinik çalışmalarımız dahi kanıtlıyor. Ancak unutulmamalıdır ki her Emshape, Metin Akay imzası taşıyan orijinal sistem değildir." dedi. Türkiye'nin bu yenilikçi teknolojiyle tanışması, hem kullanıcılar için hem de sağlık ve güzellik endüstrisi için heyecan verici bir gelişme olarak karşılandı.

Metin Akay liderliğindeki Emshape ekibi, Türkiye'nin zayıflama ve incelme alanındaki potansiyelini keşfetmek ve kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmak için kararlı bir şekilde çalışıyor. Kişinin tamamen ihtiyacına özel oluşturulan protokoller ve uzman diyetisyenle eşliğinde yürütülen süreçlerin tamamı olumlu sonuçlanıyor. Bu adım, Türkiye'nin sağlık ve güzellik sektöründeki büyümesine ve gelişimine önemli bir katkı sağlıyor.

İstanbul genelinde Şişli, Levent ve Vadi İstanbul şubeleri ile hizmet veren Metin Akay, bu sistemin herkese hizmet verebilmesi adına çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Akay Grup yeni dönemde daha büyük ve etkili adımlar atacak gibi görünüyor.