Metin Akay İmzalı Türkiye'nin İlk ve Tek Emshape'i - Son Dakika
Üye Girişi
İş Dünyası

Metin Akay İmzalı Türkiye'nin İlk ve Tek Emshape'i

Metin Akay İmzalı Türkiye\'nin İlk ve Tek Emshape\'i

İş dünyasının öncü ismi Metin Akay, 2018 yılında Amerika'dan Türkiye'ye getirdiği ilk ve tek orijinal Emshape markası ile sektöre yön vermeye devam ediyor. Akay, dünyanın dört bir yanında ses getiren Emshape markasını Türk halkıyla tam 6 yıl önce ilk kez buluşturarak, zayıflama ve incelme alanında çığır açacak bir adım atmıştır.

06.05.2024 09:54  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emshape ve ShapeMe, yenilikçi teknolojisi ve hızlı etkisi ile, birçok ünlü ve sosyetik isminde arasında bulunduğu, memnuniyeti en yüksek sonuçlara imza atmaya devam etmektedir.

Örnek Bir Girişim

Emshape Türkiye markası ile sağlıklı yaşam ve fit görünüme yön veren Akay, birçok yeni başlayan genç girişimciye örnek olmuştur.

Ancak son nesil onaylı teknolojinin kullanıldığı; ilk, tek ve orijinal sistemin sadece Metin Akay imzalı olduğunu belirtmekte de fayda var.

Metin Akay'ın liderliğindeki ekip, zayıflama ve incelme konusunda yeni bir standart belirledi. Günden güne çoğalan, ancak aynı sonucu veremeyen tüm girişimlerin ise; bu başarının üzücü bir kopyası olduğunu söyleyebiliriz.

45 Günde 10 Kilo

Akay, "Emshape Türkiye'nin varlığı, danışanlara sağladığı etkileyici sonuçlarla birlikte, zayıflama ve incelme konusunda yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor. 45 günde 10 kilo vermek artık çok kolay. Bunu klinik çalışmalarımız dahi kanıtlıyor. Ancak unutulmamalıdır ki her Emshape, Metin Akay imzası taşıyan orijinal sistem değildir." dedi. Türkiye'nin bu yenilikçi teknolojiyle tanışması, hem kullanıcılar için hem de sağlık ve güzellik endüstrisi için heyecan verici bir gelişme olarak karşılandı.

Metin Akay liderliğindeki Emshape ekibi, Türkiye'nin zayıflama ve incelme alanındaki potansiyelini keşfetmek ve kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunmak için kararlı bir şekilde çalışıyor. Kişinin tamamen ihtiyacına özel oluşturulan protokoller ve uzman diyetisyenle eşliğinde yürütülen süreçlerin tamamı olumlu sonuçlanıyor. Bu adım, Türkiye'nin sağlık ve güzellik sektöründeki büyümesine ve gelişimine önemli bir katkı sağlıyor.

İstanbul genelinde Şişli, Levent ve Vadi İstanbul şubeleri ile hizmet veren Metin Akay, bu sistemin herkese hizmet verebilmesi adına çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Akay Grup yeni dönemde daha büyük ve etkili adımlar atacak gibi görünüyor.

Türkiye, İş Dünyası, Son Dakika

Son Dakika İş Dünyası Metin Akay İmzalı Türkiye'nin İlk ve Tek Emshape'i - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
08:13 Kilis’te aile katliamı Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu Kilis'te aile katliamı! Baba, anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü olarak bulundu
08:11 75 yıldır hizmet veriyordu Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti 75 yıldır hizmet veriyordu! Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi Alkoçlar Otelcilik iflas etti
08:09 Harekat artık an meselesi İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı Harekat artık an meselesi! İsrail ordusu, Refah kentindeki mahalleleri boşaltmaya başladı
10:46 Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı Şirketten açıklama geldi Fabrikada toplu cinsel ilişki iddiası infial yaratmıştı! Şirketten açıklama geldi
10:34 Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü Barışmak için giden baba, sokak ortasında kurşunlanarak öldürüldü
10:32 Piyasalarda son durum Dolar, yeni güne 32,29 TL’den başladı Piyasalarda son durum! Dolar, yeni güne 32,29 TL'den başladı
10:24 Ceyda Düvenci’nin, ’’Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun’’ çıkışına Ebru Şancı’dan bomba yorum Ceyda Düvenci'nin, ''Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun'' çıkışına Ebru Şancı'dan bomba yorum
10:19 Mayıs ayında kar sürprizi Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı Mayıs ayında kar sürprizi! Vatandaşlar sabaha beyaz örtüyle uyandı
09:59 Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci’yi kaybetti Ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybetti
09:21 Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kentin sinek ilaçlamasını bizzat yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 11:06:25. #1.11#
SON DAKİKA: Metin Akay İmzalı Türkiye'nin İlk ve Tek Emshape'i - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement