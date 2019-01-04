Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararına İtirazları Reddedildi
1 saat önce
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına itirazları reddedildiİSTANBUL - Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.
Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
'in adli kontrol kararına itirazları reddedildi
İSTANBUL - Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, bir programdaki söylemleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, avukatları aracılığıyla Anadolu 3'üncü Sulh Hakimliği'ne itiraz dilekçesi sunarak, adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmişti.Anadolu 3'üncü Sulh Hakimliği itirazı reddederek dosyayı bir üst mahkeme olan Anadolu 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. Mahkeme, itirazlara ilişkin incelemesini tamamladı.
Mahkemeden itirazlara red
Mahkeme mevcut delil durumuna göre Metin Akpınar ve Müjdat Gezen lehine henüz bir değişiklik olmadığını belirterek, atılı suçla ilgili kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu kaydetti.
İstenildiğinde şüphelilere ulaşılabilmesi için adli kontrol kararının yerinde ve ölçülü olduğunu belirten mahkeme, kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmaması nedeniyle adli kontrol kararına yapılan itirazların ayrı ayrı reddine karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
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