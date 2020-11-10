Metin Öztürk, "Daha güçlü Galatasaray" sloganıyla hazırlanıyor

Metin Öztürk, Galatasaray'da 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılacak başkanlık yarışına, "Daha güçlü Galatasaray" sloganıyla aday oldu.

Asist Analiz'e başkan adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Öztürk, projeleri hakkında şunları söyledi;

"TÜZÜK DEĞİŞMELİ""Galatasaray'daki yaşanan kaosu bitirmek için tüzük değişikliği şart. Yönetim süresinin 2 yıldan 3 yıla uzatılması bize uymadı. Dinamiklerimiz 3 yıllık süreci kaldırmıyor.""YETİŞTİRİCİ MİSYONA DÖNÜŞ ŞART""Amatör şubelerde zarar ön planda. Bu branşların kurtuluşu yetiştirici misyondan geçiyor. Yerli sporcu ve yerli antrenörler kulübümüzün geleceği adına yararına olacaktır."MARKA DEĞERİ VE GELİR

"Ülkemizin en önemli markası durumunda olan Galatasaray'ın değeri daha da arttırılmalı. Sponsorluk ve gelir ancak bu şekilde artar."