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Metin Öztürk: "Göreve geldiğimizde 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız" - Son Dakika

Metin Öztürk: "Göreve geldiğimizde 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız"

12.06.2021 12:32
Metin Öztürk:

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıları mahkeme kapılarından kurtarıp, fabrika ayarlarına döndüreceklerini belirterek, "Bunu yapmanın yolu şöyle, 3 yıllığına geliyoruz.

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıları mahkeme kapılarından kurtarıp, fabrika ayarlarına döndüreceklerini belirterek, "Bunu yapmanın yolu şöyle, 3 yıllığına geliyoruz. Biz 1 yıl sonra bu kulübü 28 Mayıs 2022'de seçime götürüyoruz. Bütün taahhütlerimizi 3 yıl içinde yapacağız ama 1 yıl sonra güven oyu alacağız" dedi.

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Maslak'ta bir otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçim için son düzlükte olduklarını, hazirun çalışmalarını bitirdiklerini söyleyen Öztürk, "Galatasaray son 2 yılda çok hırpalandı. Özellikle mahkeme köşelerinde. Biz o yönetim, bu yönetim deyip, geçmişle ilgili olumsuz şeyler konuşmak yerine ileri bakıyoruz. Galatasaray'ı mahkeme kapılarından kurtarıp, fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Bunu yapmanın yolu nedir? 3 yıl için tüm taahhütlerimizin arkasındayız. 3 yıllığına geliyoruz ama biz 1 yıl sonra kulübü 28 Mayıs 2022'de seçime götürüyoruz. 3 yıllığına geliyoruz, bütün taahhütlerimizi 3 yıl içinde yapacağız ama 1 yıl sonra güven oyu alacağız. Çok başarılı olalım, yüzde kaç ile gelirsek gelelim, mutlaka 28 Mayıs 2022'de seçime götüreceğiz. Çünkü adaylara bir hazırlık süresi sağlamak lazım. Kişisel veri güvenliği açısından hiçbir dosya verilmedi. Kulübün mali yapısı ile ilgili bir bilgimiz yok. Herkes bir alevler arasına dalıyor. Kimse içeriyi bilmiyor. Biz gecikmiş 2 tane mali genel kurulu yapacağız. Mayıs ayında kendi mali genel kurulumuzu yapacağız. En önemlisi tüzüğün tek bir maddesini değiştirerek Galatasaray'ı büyün bu kaostan kurtaracağız. Cumartesi günü mali kongre olacak, pazar günü ibra-ibrasızlık olacak. İbra olmayan ceketini alacak sandığa gidecek. Kemerburgaz'ı da futbol takımımızın oynayacağı bir hale getireceğiz. Çünkü 28 Mayıs 2022'de bu seçimi yapmazsanız, hep bu kaotik ortam devam eder. Son dönemde yapılanlar, oy kullanacak mı, kullanmayacak mı, yok şu kadar oy aldı meşru mu, değil mi, banka borçları bu muydu, değil miydi, bunları hepsi kalkmış olacak. Bunların hepsini hem ekonomik açıdan, hem de idari açıdan yapacak kadro burada. Biz 19 Haziran'da seçiliyoruz, 20 Haziran'da Fatih hoca iş başı yapıyor. Ondan sonra biz inşallah Şampiyonlar Ligi müziğini size, taraftarımıza dinletmeye devam ediyoruz. Bizim artık aile olmamız lazım. Mahkeme kapısından kurtulmamız lazım. Seçime gideceğinizi taahhüt etmezseniz, bilin ki birileri o üye oy kullandı yasal değil diyecek. Bu kavgalara gerek yok. Sandığı koyarsınız, bir oy farkla ibra değilsek, ceketi alır gideriz. 3 yıl kimse kimseye mahkum olmasın, biz önce icraatımızı yapalım, ondan sonra 2 yıllığına geleceğiz. Galatasaray'da genel kurullar 3 yılda birdir. Tüzük değişikliklerini, genel kurulları yaptıktan bundan sonra Galatasaray seçimleri 3 yıllık olacak. Herkes planı, programını yapacak. Havaya savrulan taahhütler olmayacak. Futbol takımımızın şampiyonlukları için Kemerburgaz acildir. Bunu biz yapacağız. Kaynak bulamazsak cebimizden yapacağız" şeklinde konuştu.

"Biz her şeyi genel kurula getireceğiz"

Bu kararı neden aldığının sorulması üzerine Metin Öztürk, "Son 2 aydır bütün online toplantılarda bize şu geliyor, tüm adaylar için. Diyorlar ki, 'Siz Galatasaray'ı 3 yıllığına yönetmeye geldiniz. Borcu biliyor musunuz?' Rakip kulübün başkanı da biz 430 milyon Euro borç var diye biliyorduk, 650 milyon Euro çıktı diyor. O dönem ne Bankalar Birliği anlaşması ne de pandemi vardı. Bu sene stadımızdan 1 TL seyirci geliri gelemeyecek. Geçen sene seyircili oynanmadığı için kulüp yönetimi locası olanlara yazı gönderdi, önümüzdeki sene de hakkınız devam ediyor dedi. Önümüzdeki sene o kulüp yönetimi olmayacak. Herkesin söylediği bu. İki tane mali genel kurul yapılmadı ve Bankalar Birliği anlaşması önümüzde değil. Biz her şeyi genel kurula getireceğiz. 24 saat içinde 25 saat çalışacağız. Son kuruşumuzu vermeye geliyoruz. Seçilmek çok kolay. Biz şu an öndeyiz. Diğer adaylara sorun, onlar da aynı şeyi söyleyecek. Çözmek en önemlisi. Çözecek ekip burada. Biz çözeceğiz, 1 sene sonra seçime götüreceğiz, 2 yıl için. Biz bunu yöneteceğimize inanmasak, en kargaşa durumunda değil, birisi bu 1 yılı üstlensin, ondan sonra keyifli 2 yılına biz geliriz deriz. O kadar inanıyoruz, çünkü 3 yıldır hazırlanan bizin dışımızda ekip yok. Tüm adaylar arasında listesini ilk kim divana teslim ediyor. Bunlar hazırlık işidir. 28 Mayıs'a kadar sulh içinde, birlik içinde Galatasaray ailesi hocasıyla, taraftarıyla, muhabiriyle, sporcusuyla, yöneticisiyle restore edeceğiz. Rakip kulübün başkanı geçen gün açıkladı, en kötü durumda biziz dedi, kendisi için. Biz bilmiyoruz. İnşallah değilizdir. Girince göreceğiz" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Metin Öztürk, Galatasaray, Fabrika, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Metin Öztürk: 'Göreve geldiğimizde 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız' - Son Dakika Spor


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