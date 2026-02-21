Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
21.02.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisi siyaset gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sert bir dille eleştirdiği bildiriye, sanat camiası da sessiz kalmıyor. Son olarak sanatçı Metin Şentürk, sosyal medyadan bir video paylaşarak, bildiri yayınlayan isimlere ''Yazıklar olsun'' diyerek tepki gösterdi.

Aralarında akademisyen, gazeteci, sanatçı ve meslek odası temsilcilerinin bulunduğu 168 ismin imzasıyla yayımlanan "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiri siyaset gündemindeki yerini korumayı sürdürüyor. Bildiride, yönetimin politikalarına yönelik eleştiriler yer alırken, laiklik vurgusu da ön planda...

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULUYOR

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, bildiriye tanıdık isimlerden çok sayıda eleştiri geldi. Son olarak sanat camiasının sevilen isimlerinden sanatçı Metin Şentürk, sosyal medyadan paylaştığı videoda bildiriyi yayınlayan isimlere adeta ateş püskürdü.

Şentürk, videoda yaptığı "Bir bildiri yayınlamış arkadaşlar. Laikliğin elden gittiğine dair. Dini, çıkar amaçlı suç örgütlerine çevirmeye çalışan beyinsizlere sesleniyorum" ifadeleriyle başlayan açıklamasında, bildiriyi hazırlayanların laiklik adına dini değerlere hakaret ettiklerini aktardı.

"HAZIMSIZ İDDİALAR YERSİZ"

Ramazan ayının manevi atmosferinde böyle bir metnin yayımlanmasını hazımsızlık olarak nitelendiren sanatçı, Türkiye'nin gerici veya şeriatçı bir kuşatma altında olduğu iddialarını yersiz olduğunu belirtti.

Şentürk tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Yüzde 90'ından daha fazlasının Müslüman olduğu bir ülkede; namaz kılan kılıyor, kılmayan kılmıyor. Oruç tutan tutuyor, tutmayan tutmuyor. Cuma günü, Cuma namazına giden gidiyor, gitmeyen gitmiyor, kimsenin bir şey dediği yok.

Bu memleket 15 Temmuz'da sınandı, bu memleket Alevilik, Sünnilik; mezhep tartışmaları üzerinden sınandı. Bu memleket, Kürt-Türk kardeşliği üzerinden sınandı. Utanmıyor musunuz?

ERDOĞAN: EYVALLAH DEMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yayınlanan bildiri hakkında sert eleştirilerde bulunarak şunları söylemişti: "Özellikle istikbalimizin teminatı olan yavrularımızın bu mübarek günlerin farkında olmalarını sağlayacak, okullarımızda düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle bu bereket ikliminden faydalanmalarını temin edeceğiz.

"HEZEYANLARA KULAK ASMAYACAĞIZ"

Kendi hayat tarzlarına 23 yıldır hiçbir müdahale olmadığı, Türkiye'de laiklik tartışması yokken özgürlük alanları hiçbir surette kısıtlanmadığı halde milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen azgın güruhun hezeyanlarına kulak asmadan doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız.

Yayımladıkları bildirilerle 86 milyonun ramazan sevincine gölge düşürmek isteyenlerin, milletimizin arasına nifak sokmasına, birlik ve kardeşlik ayı Ramazan-ı Şerif'te insanımızı kutuplaştırmasına eyvallah demeyeceğiz."

Metin Şentürk, Kültür Sanat, Siyaset, Gündem, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz? - Son Dakika

Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı Her yerden su fışkırıyor 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
’Sevdiğim Sensin’ dizisinde tepki çeken sahne Akıllara Zeynep başkan geldi 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
01:50
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı
ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:18:49. #7.11#
SON DAKİKA: Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.