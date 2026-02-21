Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?

Aralarında akademisyen, gazeteci, sanatçı ve meslek odası temsilcilerinin bulunduğu 168 ismin imzasıyla yayımlanan "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiri siyaset gündemindeki yerini korumayı sürdürüyor. Bildiride, yönetimin politikalarına yönelik eleştiriler yer alırken, laiklik vurgusu da ön planda...

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULUYOR

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, bildiriye tanıdık isimlerden çok sayıda eleştiri geldi. Son olarak sanat camiasının sevilen isimlerinden sanatçı Metin Şentürk, sosyal medyadan paylaştığı videoda bildiriyi yayınlayan isimlere adeta ateş püskürdü.

Şentürk, videoda yaptığı "Bir bildiri yayınlamış arkadaşlar. Laikliğin elden gittiğine dair. Dini, çıkar amaçlı suç örgütlerine çevirmeye çalışan beyinsizlere sesleniyorum" ifadeleriyle başlayan açıklamasında, bildiriyi hazırlayanların laiklik adına dini değerlere hakaret ettiklerini aktardı.

" HAZIMSIZ İDDİALAR YERSİZ"

Ramazan ayının manevi atmosferinde böyle bir metnin yayımlanmasını hazımsızlık olarak nitelendiren sanatçı, Türkiye'nin gerici veya şeriatçı bir kuşatma altında olduğu iddialarını yersiz olduğunu belirtti.

Şentürk tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Yüzde 90'ından daha fazlasının Müslüman olduğu bir ülkede; namaz kılan kılıyor, kılmayan kılmıyor. Oruç tutan tutuyor, tutmayan tutmuyor. Cuma günü, Cuma namazına giden gidiyor, gitmeyen gitmiyor, kimsenin bir şey dediği yok.

Bu memleket 15 Temmuz'da sınandı, bu memleket Alevilik, Sünnilik; mezhep tartışmaları üzerinden sınandı. Bu memleket, Kürt-Türk kardeşliği üzerinden sınandı. Utanmıyor musunuz?

ERDOĞAN: EYVALLAH DEMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yayınlanan bildiri hakkında sert eleştirilerde bulunarak şunları söylemişti: "Özellikle istikbalimizin teminatı olan yavrularımızın bu mübarek günlerin farkında olmalarını sağlayacak, okullarımızda düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklerle bu bereket ikliminden faydalanmalarını temin edeceğiz.

"HEZEYANLARA KULAK ASMAYACAĞIZ"

Kendi hayat tarzlarına 23 yıldır hiçbir müdahale olmadığı, Türkiye'de laiklik tartışması yokken özgürlük alanları hiçbir surette kısıtlanmadığı halde milletimizin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen azgın güruhun hezeyanlarına kulak asmadan doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız.

Yayımladıkları bildirilerle 86 milyonun ramazan sevincine gölge düşürmek isteyenlerin, milletimizin arasına nifak sokmasına, birlik ve kardeşlik ayı Ramazan-ı Şerif'te insanımızı kutuplaştırmasına eyvallah demeyeceğiz."