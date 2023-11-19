Ölümüyle yasa boğan Metin Uca dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından İstanbul'da tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca, dün hayatını kaybetti. Sanatçı, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

SEVENLERİNDEN VEDA

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde, önceki gün hayatını kaybeden Metin Uca'nın cenazesi, dün İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Uca için Kocatepe Camisi'nde öğlen cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

ABLASI DAKİKALARCA TABUTUN BAŞINDA AĞLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çelenk gönderdi. Metnin Uca'nın tabutuna Türk bayrağı ile Fenerbahçe forması örtüldü. Ablası Mehtap Uca Erdoğan, tabutun başında ağladı.

2 KİŞİ BAĞIRARAK GERGİNLİK ÇIKARDI

Cami avlusunda bulunan 2 kişi, bağırarak cenaze namazının kılınmaması gerektiğini söyledi. Yakınların ve imamın tepki göstermesi üzerine 2 kişi kaçarak uzaklaştı. Metin Uca'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.