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Ölümüyle yasa boğan Metin Uca dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ölümüyle yasa boğan Metin Uca dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden Sunucu ve yazar Metin Uca'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğlen cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

19.11.2023 14:40  - Güncelleme: 14:43

Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından İstanbul'da tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca, dün hayatını kaybetti. Sanatçı, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

SEVENLERİNDEN VEDA

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde, önceki gün hayatını kaybeden Metin Uca'nın cenazesi, dün İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Uca için Kocatepe Camisi'nde öğlen cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Metin Uca'nın cenazesi Ankara'da toprağa verildi

ABLASI DAKİKALARCA TABUTUN BAŞINDA AĞLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çelenk gönderdi. Metnin Uca'nın tabutuna Türk bayrağı ile Fenerbahçe forması örtüldü. Ablası Mehtap Uca Erdoğan, tabutun başında ağladı.

Metin Uca'nın cenazesi Ankara'da toprağa verildi

2 KİŞİ BAĞIRARAK GERGİNLİK ÇIKARDI

Cami avlusunda bulunan 2 kişi, bağırarak cenaze namazının kılınmaması gerektiğini söyledi. Yakınların ve imamın tepki göstermesi üzerine 2 kişi kaçarak uzaklaştı. Metin Uca'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Metin Uca'nın cenazesi Ankara'da toprağa verildi
Metin Uca'nın cenazesi Ankara'da toprağa verildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Ölümüyle yasa boğan Metin Uca dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölümüyle yasa boğan Metin Uca dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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