Metro istasyonlarında ticari alanlar ihaleye açıldı

İSTANBUL - İstanbul'da metro istasyonları markalara ve girişimcilere açılıyor. 16 hatta yer alan 189 istasyonda günde 2,5 milyonu aşkın yolcuya hizmet veren metro alanları haftanın her günü 18 saat açık olan ticaret merkezlerinden biri haline geliyor.

Günde 2,5 milyonu aşkın yolcu kapasitesiyle 16 hatta 189 istasyonda her gün 18 saat hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, istasyonlarını ticaret merkezine dönüştürüyor. Toplam 1 milyon metrekarenin üzerinde kapalı alanı bulunan şirket, ticari alanlar ve otomatlar için ihale sürecini başlattı.

Proje ile ilgili bilgi veren Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, bu alanlarda en doğru işletmecileri bularak, 132 mağaza ve otomatları 3 ay sonunda hayata geçirmeyi hedeflediklerini anlattı. Otomat ihalesinin 14 Temmuz'da yapılacağını belirten Soy, ilk aşama olan 32 mağazanın ihalesinin 4 Ağustos'ta tamamlanacağını bildirdi.

Soy, "Hızlı ve ekonomik ulaşım her vatandaşın temel hakkıdır. Buna; konfor, dakiklik ve çevrecilik boyutu eklenince raylı sistemler ön plana çıkıyor. Kent içi hareketlilikte toplu taşıma, özellikle de raylı sistem kullanımının artması tüm dünyada gelişmişlik göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Belediyemiz raylı sistem alanında son iki yılda çok büyük yatırımlar yapıyor. İstanbul'da aynı anda 10 metro inşaatı devam ediyor. 2020 ve 2021'de 3 yeni hat açılışı gerçekleştirdik" dedi.

"İstanbul'da en çok tercih edilen araç olacağız"

Metro İstanbul olarak İstanbul'daki toplu ulaşım operatörleri arasında İstanbul'un en çok tercih edilen toplu ulaşım aracı olduklarını ifade eden Genel Müdür Soy, "Sürdürülebilir kentsel yaşam için düşük emisyonlu ulaşım türlerinin tercih edilmesi İstanbul için çok önemli. Hedefimiz İstanbul'da sadece en çok tercih edilen toplu ulaşım taşıtı olmak değil, İstanbul'da en çok tercih edilen taşıt olmak. Özel araç sahibi İstanbulluların da kent içi ulaşımda ilk tercihlerinin metro olmasını sağlamak. Hedefimiz metronun toplu taşımacılıktaki payını yüzde 45'lere çıkarmak. Çok daha yüksek günlük yolcu sayılarına ulaşacağız. Bu da metro alanlarımızın ticari açıdan da değerinin her geçen gün artacağı anlamına geliyor. Biz İstanbullunun mutluluğu için çalışıyoruz. Dünyanın sayılı metropollerinden biri olan İstanbul'da geçirilen her dakikanın önemli olduğunun farkındayız. Göreve başladığımız günden itibaren tren işletmeciliğini bir adım öteye taşımayı hedefledik. Zaten metro, İstanbullunun hayatına hız katıyor, biz buna ilave olarak metro alanlarını yolcularımızın bir dakikayı bile kaybetmeyecekleri şekilde kurguluyoruz. İstanbullunun metrolarını İstanbulludan gelen ses ile yönetiyor ve bu sesin beklentisini karşılayacak şekilde verdiğimiz hizmeti geliştiriyoruz. Metro alanlarını, hızla geçilen tünelleri, kültür-sanat ve spor kavşakları ve ihtiyaçların karşılanabileceği çözümler ile yaşam alanlarına dönüştürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Metrolar 132 mağazası ile marka ve girişimcileri bekliyor"

İBB iştiraklerinden biri olarak kamuya ait bir birimde kamunun değerlerini dürüst, adil ve şeffaf hizmet ilkeleri ile yönettiklerini vurgulayan Özgür Soy, "Bu ilkelerden asla taviz vermeden, halka hesap vermek zorunda olduğumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz. Bir süre önce 'İstanbul senin!' diyerek başlamıştık çalışmaya. Madem ki İstanbul, İstanbullunun; bu kentte neler olup bittiğini bilmek, şeffaf bir kent yönetimi, açık iletişimden yana bir belediyecilik yaklaşımı da İstanbulluların en büyük hakkı. Bugün de işte tam bu nedenle; burada İstanbul'un metro alanlarını ticarete açtığımızı duyurmak, anlatmak, gelin siz de katılın demek için sizlerle bir araya geldik. Metro ticari alanlarını, herkese açık ihaleyle kiraya veriyoruz. Duymayan kalmasın. Metrolar, 2,5 milyonu aşkın yolcusu ve açılacak 132 mağazası ile marka ve girişimcileri bekliyor" şeklinde konuştu.

"Elde edilen gelir İstanbul'un kasasına girecek"

Daha önce metrolarda belirlenen ticari alanın 80 mağazanın yer aldığı 1.900 metre kare ile sınırlı olduğu bilgisini veren Genel Müdür Özgür Soy, "Mevcut ticari alanların yüzde 30'u 7 yıldır boş bir şekilde duruyordu. Bu da İstanbul için büyük gelir kaybı anlamına geliyor. Yeni dönemle beraber İBB, ticari alanlar ihalesini açtı. Metro İstanbul olarak hem yolcu deneyimini iyileştirecek hem de bu alanları en iyi yönetebilecek kurum olarak ticari alanların yönetimini üstlendik. Yeni ticari alanlarımızı, yolcu akışlarını engellemeyecek aynı zamanda yolculuk deneyimini zenginleştirecek şekilde planladık. Hedefimiz bu alanlarda en doğru işletmecileri bulmak, 132 mağaza ve otomatları 3 ay sonunda hayata geçirmek. Buradan elde edilen gelir yine İstanbullu için kullanılacak. Yani bu gelir İstanbul'un kasasına girecek. Tek amacımız gelir elde etmek değil elbette, İstanbullunun yaşam kalitesini yükseltmek, yolcularımızın günlük hızlarına, koşturmalarına eş hızda hizmet edebilecek yeni alanlar yaratmak" diye konuştu.

Metroya sıfır dakika

Metro alanlarında mağaza açmanın büyük küçük fark etmeksizin her işletme için karlı bir yatırım olacağını belirten Özgür Soy, "İstasyonlarımız, en kalabalık alışveriş merkezlerinden bile daha yoğun trafiğe sahip. Örneğin, Gayrettepe istasyonumuzdan günde 20 bine yakın insan geçiyor. Ticari alanlarımız ile girişimcilere, haftanın 7 günü 18 saat boyunca hizmet veren, hatta gece metrosu günlerinde 24 saat açık, pandemi sürecinde bile hiç kapanmayan metro istasyonlarımızda mağaza açma fırsatı sunuyoruz. Üstelik bu mağazalar metroya sıfır dakika mesafede. Zincir mağazalardan butik işletmelere kadar geniş bir yelpazede her marka ve girişimci açısından karlı bir yatırım olacağını düşünüyoruz. İlk olarak 14 Temmuz'da otomat ihalesinin açık arttırması yapılacak, arkasından ise 4 Ağustos'ta ilk ticari alanlar ihalemiz sonuçlanacak" şeklinde konuştu.

"Beton dökmeden alışveriş alanı oluşturacağız"

Raylı sistemlerin en çevreci ulaşım türü olduğunu hatırlatan Soy, "Gelecek nesillere rahat nefes alabilecekleri bir İstanbul bırakmak için trafikten araç çekmenin yanı sıra betonlaşmanın da önüne geçmek gerekiyor. Bu kapsamda metro alanlarımızı ticarete açarak koca koca alanlara beton döküp yüksek binalar yapmadan, yerin altında mevcut alanlarımızda bir alışveriş merkezi oluşturuyoruz. 'Adil, Yeşil, Yaratıcı Kent' değerlerimizi tam anlamıyla karşılayan bu proje İstanbul'umuza hayırlı olsun" dedi.

"Büyük küçük her işletme için karlı bir yatırım olacak"

Metro İstanbul İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Orhun da, İstanbul'a çok önemli bir değer katmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek ticari alanlarla ilgili "İlk ihalemiz otomatlarla ilgili. İhale sürecimiz başladı ve 14 Temmuz'da sonuçlanacak. 3 otomat bölgemiz var. İkisi Avrupa, biri Anadolu Yakası'nda yer alan bu bölgelerde 279 adet otomat noktası belirledik. Bu noktaları belirlerken operasyonun sürdürülebilir olmasına özen gösterdik ve yolcularımızın en iyi hizmeti alabilmesini hedefledik. Bu nedenle daha önceden otomat işletmeciliği yapan firmalara odaklandık. Bunun dışında yüksek hizmet kalitesini sağlamak için otomatların sürekli çalışır durumda olmasını, ürünlerin kalitesi ve stok seviyesini sözleşmede belirlenen şartlar ile garanti altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk mağaza ihalesi 4 Ağustos'ta

İhale süreciyle ilgili bilgi veren Orhun, "Ticari alanlarla ilgili ilk ihale 4 Ağustos'ta sonuçlanacak. Bu ihalemiz Mecidiyeköy, Kartal ve Üsküdar istasyonlarımızdaki toplam 5 ticari alanı kapsayacak. Bu üç istasyonumuzun toplam günlük yolcu sayısı ortalama 115 bin, bu istasyonlardaki ticari alan büyüklüğü ise 840 metrekare. Bu alanları büyüklükleri nedeniyle farklı değerlendirdik ve bu alanlardaki iş ortaklarımızın organize perakende firmalarından olmasını hedefliyoruz. Üçüncü ihalemiz ise M1, M2, M3, M4, M5, M7, M9 ve teleferik hatlarında 127 mağazanın yer aldığı 48 gruptan oluşan alanlarımız için açılacak. Bu alanlarımızda kategorileri yolcu isteklerini analiz edip sektör duayenleri ile görüşerek ve geçmiş deneyimlerimizden yararlanarak belirledik. 3'lü, 4'lü ve 5'li alandan oluşan bu mağaza gruplarımızı ürün kategorisi, yolcu yoğunluğu ve ciro potansiyeline göre oluşturduk" diye konuştu.

"Otomatlar için 12 Temmuz'da teklif toplanacak"

Son olarak bağımsız tekil ticari alanları kapsayan 4. ihale süreci hakkında bilgi veren Orhun, "Günde 3 buçuk milyon yolcu hareketinin gerçekleştiği M1, M2, M3, M4, M5, M7, M9 ve T1 hatlarımızda yer alacak olan bu alanlarımızın girişimciler için çok cazip olacağını düşünüyoruz. Tüm bu alanların dışında çarşı kimliğine sahip konseptler üzerinde çalışıyoruz. Bu alanlar İstanbulluları hem sanatsal faaliyetlerle buluşturacak hem de İstanbulluların ihtiyaçlarını karşılayacak. Metro ticari alanları geleneksel alışveriş merkezlerine göre birçok avantaja sahip. İlk olarak otomatlar için 12 Temmuz'da teklif toplanacak ve sonrasında 14 Temmuz'da açık artırma usulüne göre e-ihale yapılacak. Diğer ihalelerimiz için bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Yerin altında, hayatın içinde olmak için tüm perakendecileri ve yaratıcılıkta sınır tanımayan girişimcileri iş ortağımız olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

İhaleye katılmak isteyen firma ve girişimciler 0850 252 90 90'ı arayarak, ticarialan@metro.istanbul adresine elektronik posta göndererek başvuru yapabiliyor. Katılım şartları ve ihale bilgileri için Metro İstanbul'un internet adresi ziyaret edilebiliyor.