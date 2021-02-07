MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde - Son Dakika

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde

07.02.2021 00:06

MetroPOLL Araştırma Şirketi, Ocak ayına ilişkin anket sonuçlarını duyurdu. Ankete göre, bu pazar seçim olsa sadece AK Parti , CHP ve İYİ Parti barajı geçiyor. Kararsızlar ve protesto oylarının yüzde 19'a yaklaştığı ankette HDP ve MHP'nin yüzde 10'u alamadığı görüldü.

MetroPOLL Araştırma, Ocak ayına ilişkin seçim anketini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Her ay " Türkiye'nin Nabzı" araştırması yapan MetroPOLL, Ocak ayında da vatandaşlara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

SADECE 3 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Ankette, kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan AK Parti'nin yüzde 30, CHP'nin yüzde 21, İYİ Parti'nin yüzde 10, HDP'nin yüzde 8, MHP'nin yüzde 7, Saadet Partisi'nin yüzde 2, DEVA Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin ise yüzde bir oy aldığı görülüyor.

KARARSIZLAR VE PROTESTO OYLARININ ORANI DİKKAT ÇEKİCİ

Ünlü araştırma şirketi MetroPOLL'ün anketinde kararsızların, protesto oy kullananların ve cevap vermeyenlerin oranı dikkat çekti. 3 yanıtın yüzde 18,8'i bulduğu ankette, kararsız ve protesto oylarının HDP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarından fazla olduğu görüldü.

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde

MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde
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Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Protesto, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde - Son Dakika
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