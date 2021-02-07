MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 3 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde - Son Dakika

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MetroPOLL Araştırma, Ocak ayına ilişkin seçim anketini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Her ay " Türkiye'nin Nabzı" araştırması yapan MetroPOLL, Ocak ayında da vatandaşlara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

SADECE 3 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Ankette, kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan AK Parti'nin yüzde 30, CHP'nin yüzde 21, İYİ Parti'nin yüzde 10, HDP'nin yüzde 8, MHP'nin yüzde 7, Saadet Partisi'nin yüzde 2, DEVA Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin ise yüzde bir oy aldığı görülüyor.

KARARSIZLAR VE PROTESTO OYLARININ ORANI DİKKAT ÇEKİCİ

Ünlü araştırma şirketi MetroPOLL'ün anketinde kararsızların, protesto oy kullananların ve cevap vermeyenlerin oranı dikkat çekti. 3 yanıtın yüzde 18,8'i bulduğu ankette, kararsız ve protesto oylarının HDP, MHP ve İYİ Parti'nin oylarından fazla olduğu görüldü.

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