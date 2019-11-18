MEÜ'de 'Ar-Ge Proje Pazarı 2019'da ödüller sahiplerini buldu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ev sahipliğinde bu yıl 12'incisi düzenlenen, "Ar-Ge Proje Pazarı 2019" etkinliğinin kapanış töreni gerçekleştirildi. Törende dereceye giren proje sahiplerine ödülleri verildi.



Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene, MEÜ Rektör Ahmet Çamsarı, Tarsus Üniversitesi Rektörü Orhan Aydın, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Rektör yardımcıları Ali Kaya, Mehmet İsmail Yağcı, Erol Yaşar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretim üyeleri, sanayiciler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör Çamsarı, gelenekselleşen bu etkinliği düzenlemekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. Çamsarı "Bizlerin yapması gereken, hiç durmadan pratikte hayata geçecek yeni ve orijinal fikirler üretmektir. Son yıllarda ülke olarak bunun değerini çok iyi anladık. Yeni fikirlerimizle yerli üretimimiz ne kadar artarsa dışarıda o kadar güçlü ve söz sahibi oluruz. Üniversiteler, teknoparklar ve girişimcilik Merkezleri bu anlamda çok önemli. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu fikirlerin Ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ise bu projelerden çok büyük kazanımlar elde edeceklerini belirterek, "Fikrin küçüğü büyüğü yoktur. Küçük bir fikir, çok büyük bir proje üretilmesine sebep olabilir. Siz hayal kurmaya, düşünmeye ve üretmeye, iş dünyası olarak bizler de sizin ürettiğiniz projelerin ticarileşmesine katkıda bulunmaya devam edelim" diye konuştu.



Ar-Ge Proje Pazarı 2019 etkinliğinin sorumlusu Resul Çelik de bu tarz organizasyonların Ar-Ge bilincinin Türkiye'de olgunlaşması ve yayılmasında büyük katkı sağlandığını ifade ederek, "Bu etkinliğe toplamda 50 proje başvuru yapmış, bunların 31 tanesi ön elemeyi geçerek burada sunulmaya değer bulunmuştur. Proje ekiplerinden toplamda 99 proje sergilenmiş, proje pazarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 800'ü geçmiştir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından etkinliğin gerçekleşmesinde katkı sunan kurum ve kuruluşların temsilcilerine Rektör Çamsarı tarafından teşekkür plaketi verildi. Ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri verildi. - MERSİN