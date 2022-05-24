Mevlana Müzesi'nde "Mevlevi Mutfak Kültürü" sergisi açıldı

Konya'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Mevlana Müzesi'nde etkinlik yapıldı.

Müzedeki tarihi derviş mutfağında "Mevlevi Mutfak Kültürü" sergisi açıldı. Sergide, Mevlevihane mutfağında aşçıların 18 yüzyıla kadar kullandığı gereçler sergilendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlevi kültürünün mutfakta kullandığı araç-gereçlerden oluşan bir sergi ile Türk Mutfağı Haftası için bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Mevlana Müzesi'nin, Mevlevi tarikatının yüzyıllarca ana merkezi olduğunu ifade eden Yarar, "Tarikatın mutfağında hem yemek pişer, hem de Mevlevi adayı olanların gönül eğitimleri, tasavvufi eğitimleri yapılırdı. Buradaki avadanlıkların hepsi o dönemde kullanılmış olan eserlerdir. Şu an 70'in üzerinde eser sergilenmektedir." dedi.

Açılan sergi, ay sonuna kadar gezilebilecek.