Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu'nda kitaplık ve sergi açılışı yapıldı - Son Dakika
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Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu'nda kitaplık ve sergi açılışı yapıldı

08.06.2022 14:31
Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu'nda kitaplık ve sergi açılışı yapıldı

Sivas'ta Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu öğrencilerinin atık malzemelerle yaptığı kitaplığın ve teknoloji tasarım sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas'ta Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu öğrencilerinin atık malzemelerle yaptığı kitaplığın ve teknoloji tasarım sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, okuldaki açılışta yaptığı konuşmada, atık malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması anlamında birçok faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının da geri dönüşüm kitaplıkları oluşturulması konusunda çalışmaları olduğunu dile getiren Aslan, "Öğrencilerimiz de atık malzemelerin çevreyi kirletmemesi için örnek çalışma yaparak kitaplık oluşturmuş." dedi.

Okulun müdürü Yıldıran Yıldırım da "Teknoloji tasarım öğretmenlerimiz önderliğinde geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan kitaplık ve teknoloji tasarım sergisini açmak üzere burada bir aradayız. Sergimizin açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürümüz Ergüven Aslan'a, okul müdürlerime, velilerimize teşekkür ediyorum. Okulumuza gelerek bizleri onurlandırdılar." diye konuştu

Yıldırım, kitaplığın yapımı ve serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından teknoloji tasarım öğretmeni Melahat Eser öncülüğünde 8 öğrencinin çalışmalarıyla geri dönüşüm malzemelerden oluşturulan kitaplığın açılışı yapıldı.

Daha sonra Aslan ve beraberindekiler, teknoloji tasarım öğretmenleri Serap Çakmak ve Melahat Eser öncülüğünde öğrencilerin hazırladığı yaklaşık 100 materyalin bulunduğu teknoloji tasarım sergisinin açılışını yaptı.

Açılışta, öğrenciler keman ve piyano ile kısa müzik dinletisi sundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu'nda kitaplık ve sergi açılışı yapıldı - Son Dakika

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