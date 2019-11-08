Mevlit Kandili

Tarihi İzzetpaşa Camisi'nde mevlit programı Camiye gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyanlar Namaz kılınması Dua edenler İlahi okunması Süt ikramı Elazığ'da vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in doğum gününü kutlamak için camilere akın etti.

Tarihi İzzetpaşa Camisi'nde mevlit programı Camiye gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyanlar Namaz kılınması Dua edenler İlahi okunması Süt ikramı Elazığ'da vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in doğum gününü kutlamak için camilere akın etti. İl Müftülüğünce tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programa, çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, verdiği vaazda Mevlit Kandili'nin önemine dikkati çekti. Programında ardından, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sıcak süt ikram edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı

Nihat Hatipoğlu Mevlit Kandili uyarısı: Bu gece tövbe için bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirelim

Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi

Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs durağa böyle dalmış