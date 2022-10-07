Hacı Cümbüş Camisi
Vatandaşların camiye gelmesi
Kur'an-ı Kerim'in okunması
Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin'in vaaz vermesi ve dua etmesi
Vatandaşlar namaz kılması KİLİS - Kilis'teki camilerde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.
Kaynak: AA
Abdurrahman Şahin, Mevlit Kandili, Kilis, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika
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