Son Dakika Haberleri: Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'nin Şehirleşme Vakti Geldi

Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'nin Şehirleşme Vakti Geldi

1 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Doğu ve Güneydoğulu seçmenlerle buluştu.

Mevlüt Uysal: Büyükçekmece'nin Şehirleşme Vakti Geldi, System.String[]
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Doğu ve Güneydoğulu seçmenlerle buluştu. Büyükçekmece'de ki hizmet eksikliklerine dikkat çeken Uysal, "Büyükçekmece'nin kayıp 25 yılını en kısa sürede telafi edeceğiz" dedi.

Büyükçekmece'de gün boyunca bir dizi programa katılarak seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, akşam saatlerinde Tepecik Mahallesi'nde Doğu ve Güneydoğulu seçmenlerle buluştu. Vatandaşlar Uysal'ı meşalelerle ve havai fişek gösterileriyle karşıladı. Büyükçekmece'de değişim zamanının geldiğini vurgulan Uysal, Büyükçekmece'nin bir köye benzediğini artık şehirleşme vaktinin geldiğini söyledi

"ŞEHİRDEN ÇOK KÖYE BENZİYOR"

Büyükçekmeceyi köy olmaktan kurtaracaklarını da vurgulayan Uysal," Büyükçekmece'de birçok mahallenin belediye hizmetlerinden yeterince faydalanamadığı için şehirden çok köye benziyor. Bu bölgede her şey değişecek. Buraya şehir demeye bin şahit lazım. Bu kadar güzel bir yerin şehirleşmesi lazım. Alt yapısıyla, hizmetleriyle, kapalı pazar yerleriyle ve nihayetinde okula giden çocukların okuluyla, okuldan çıktıktan sonra gideceği spor salonuyla, kapalı yüzme havuzuyla, halı sahalarıyla oyun parklarıyla, sosyal tesisleriyle, ailecek göl kenarına gittiğinizde yürüyüş alanlarıyla birlikte şehir olması lazım. Büyükçekmece'nin kayıp 25 yılını en kısa sürede telafi edeceğiz" şeklinde konuştu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:57 Kaynak: DHA

İstanbul, Mevlüt Uysal, Uysal, Büyükçekmece, Güncel
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