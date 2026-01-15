Meydanın Adı 'Geçinemeyen Emekliler' Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Meydanın Adı 'Geçinemeyen Emekliler' Olacak

Meydanın Adı \'Geçinemeyen Emekliler\' Olacak
15.01.2026 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YRP Kayseri İl Başkanı Özcan, Cumhuriyet Meydanı'nın adının 'Geçinemeyen Emekliler Meydanı' olmasını önerdi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanı Ali Özcan Cumhuriyet Meydanı'na yeni isim teklifinde bulunarak, meydanın isminin 'Geçinemeyen Emekliler Meydanı' olarak değiştirilmesini istedi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'na yeni isim sunan YRP Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, meydanın isminin 'Geçinemeyen Emekliler Meydanı' olması yönünde teklifte bulundu. Özcan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Madem Kayseri'de bir isim değişikliği furyası başlattınız, madem gerçekleri görmezden geliyorsunuz; Yeniden Refah Partisi olarak bizim de size bir teklifimiz var. O zaman biz de Yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimize reva gördüğünüz bu meydanın adını 'Geçinemeyen Emekliler Meydanı' koyuyoruz. Böylelikle meydandan her geçtiğinizde, o tabelaya her baktığınızda, maaşıyla kirasını ödeyemeyen amcamızı, torununa harçlık veremeyen teyzemizi hatırlayın. Biz bu tabelayı buraya, vicdanlarınıza asıyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meydanın Adı 'Geçinemeyen Emekliler' Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
23:12
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
22:52
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe’ye geliyor
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe'ye geliyor
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 01:33:32. #7.11#
SON DAKİKA: Meydanın Adı 'Geçinemeyen Emekliler' Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.