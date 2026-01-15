Meydanın Adı \'Geçinemeyen Emekliler\' Olacak

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Başkanı Ali Özcan Cumhuriyet Meydanı'na yeni isim teklifinde bulunarak, meydanın isminin 'Geçinemeyen Emekliler Meydanı' olarak değiştirilmesini istedi.

"Madem Kayseri'de bir isim değişikliği furyası başlattınız, madem gerçekleri görmezden geliyorsunuz; Yeniden Refah Partisi olarak bizim de size bir teklifimiz var. O zaman biz de Yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimize reva gördüğünüz bu meydanın adını 'Geçinemeyen Emekliler Meydanı' koyuyoruz. Böylelikle meydandan her geçtiğinizde, o tabelaya her baktığınızda, maaşıyla kirasını ödeyemeyen amcamızı, torununa harçlık veremeyen teyzemizi hatırlayın. Biz bu tabelayı buraya, vicdanlarınıza asıyoruz." - KAYSERİ