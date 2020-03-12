Meysu Outlet'te robotik kodlama ve akıl oyunları atölyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meysu Outlet'te robotik kodlama ve akıl oyunları atölyesi - Son Dakika

Meysu Outlet'te robotik kodlama ve akıl oyunları atölyesi

7 saat önce

Çocukların gelişmesine ve teknolojiye ayak uydurmasına yönelik Algoritma Kodlama, Robotik Kodlama ve Akıl Oyunları atölye çalışmaları Meysu Outlet'te sizleri bekliyor.

Meysu Outlet'te robotik kodlama ve akıl oyunları atölyesi, System.String[]

Çocukların gelişmesine ve teknolojiye ayak uydurmasına yönelik Algoritma Kodlama, Robotik Kodlama ve Akıl Oyunları atölye çalışmaları Meysu Outlet'te sizleri bekliyor.


Kayseri'de bir ilk olma özelliği taşıyan yeni nesil gelişim atölyesi Giga Maker iş birliği ile gerçekleşecek olan çalışma, 15 Mart Pazar günü 14: 00-17: 00 saatleri arasında gerçekleşecektir. 4-12 yaş aralığındaki tüm çocukları bu eğitici atölye çalışmalarımıza bekliyoruz.


Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic AŞ yatırımı olan Meysu Outlet AVM, eğlence ve sürprizlerle dolu etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Akıl Oyunları, Kayseri, Meysu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
23:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi
23:22 ANTALYA 3 gün 3 gece sürecek 1 milyon euroluk Hint düğünü başladı
23:22 Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu
23:22 Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
23:22 Bakan Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmaması için her türlü senaryolar hazır

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:28:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meysu Outlet'te robotik kodlama ve akıl oyunları atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]