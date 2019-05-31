Son Dakika Haberleri: Mezarlıklarda bayram temizliği
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Mezarlıklarda bayram temizliği

1 saat önce

Kütahya Belediyesi, mezarlıklarda ot biçme ve temizlik çalışması başlattı.

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Kütahya Belediyesi, mezarlıklarda ot biçme ve temizlik çalışması başlattı.

Kütahya Belediyesi yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle halkın yapacağı kabir ziyaretlerinde aksaklıklara sebep olmaması için şehir merkezinde bulunan; Musalla, Ahi Erbasan, Hıdırlık, Sultanbağı, Ahi Evran, Evliya Çelebi ve Şehir Mezarlığında ot biçme, temizlik ve yol yıkama çalışmaları gerçekleşti.

Kütahya Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda mahalle mezarlıklarında da ot biçme ve temizlik işleri hızla devam ediliyor.

Arefe günü ve Ramazan Bayramının 1. günü vatandaşlarıın ulaşım noktasında sıkıntı yaşamamaları için Kütahya Belediyesi tarafından Valilik önünden Şehir Mezarlığına saat: 10.00-18.00 saatleri arasında düzenli aralıklarla ücretsiz otobüs seferleri de düzenlenecek. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:07 Kaynak: İHA
Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel
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