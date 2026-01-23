Mezarlıkta Uyuşturucu Hap Bulundu - Son Dakika
Mezarlıkta Uyuşturucu Hap Bulundu

23.01.2026 20:18
İzmir'de bir vatandaş, babasının mezarını ziyaret ederken binlerce uyuşturucu hap bulan poşet buldu.

İzmir'de bir vatandaşın babasının mezarını ziyareti sırasında bulduğu poşetin içerisinden binlerce adet uyuşturucu hap çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Soğukkuyu Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Babasının mezarını ziyarete gelen bir vatandaş, mezarın yanında şüpheli siyah bir poşet fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından poşet içerisinde yapılan kontrollerde 79 adet beyaz kutu olduğu tespit edildi. Kutular incelendiğinde, içerisinde toplam 4 bin 357 adet sentetik ecza hap olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler gerekli işlemlerin yapılması için Yamanlar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İzmir, Olay, Suç, Son Dakika

20:10
